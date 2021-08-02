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Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару? 700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.
Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?! Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 30 лис, 2024 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару? 700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.
Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?! Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html
у нас такая дороже где то 9-10 (цены на лето 2024). Новострой с ремонтом получше от 12. прозвоните может замануха, слишком дешево. даже не 200уе.
в одну цену. Скорее всего 10 это потолок массового рынка. все что дороже уже должно быть уровня люкс или 100м2
По двушке уже может длительное время быть в экспощзиуции, а трёшку только чел вывалил не знакомый с реалиями рынка, тоесть рыл выставил квартиру по хотелке клиента, а потом отпустит цену. А реалии таковы, что настроили кучу жилья по бросовой цены. А люди которые могли бы теоретически арендовать, понакупили себе дешового жилья.😠
Bolt написав:А реалии таковы, что настроили кучу жилья по бросовой цены. А люди которые могли бы теоретически арендовать, понакупили себе дешового жилья
Угу, угу... Тобто, до повномасштабки було ~750К населення Львова і мало купляли, а більше орендували... А тепер, наче, 1 лям і 100К з понаїхами - і оренда в підлогу, бо понакупляли по "дешевих" цінах?
Чи то умовні вдови і дружини військових по Є-оселі зробили "свято життя" на РН?
А чому вдови і дружини мусять купувати житло?! Багато хто вивіз дружин за кордон, а вдови самі виїхали. Переселенці різні бувають, хто і квартиру легко купити, а хто і грошей навіть на життя в контейнері наданого міськрадою не має. 😏
Успіх написав:Bolt Ну то де логіка? Людей понаїхало, а оренда бажає кращого?🤔
Люди, як понаїхали так і поїхали далі. Там, наприклад в р-ні Трускпавецької житла більше ніж на 10-15 тис народу набудували. І ось та вся маса народу замісць, щоб розсмоктатись по хрущикам і брежнєвкам В. Великого і Наукової, піднявши ціни на оренду, понакупляли собі житла в ЖК на Трускавецькій. В моєї сестри, наприклад, однушка в Ренаурі відразу за Обласним ЦЗ десь під 40 метрів з непоганим ремонтом.Сестра вже довший час в Італії, а квартиру давала. Так з неї десь пів року тому втік квартирант бо не стягував 14 к оренди. До сих пір ще не перездала, хоча вже згодна і на 12 к.