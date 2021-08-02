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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Людей понаїхало, а оренда бажає кращого?🤔

Не знаю як у Львові, а в Ужгороді дуже багато місцевих виїхало і тому ціни повільно повзуть вниз...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:52

За крок до...©

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Людей понаїхало, а оренда бажає кращого?🤔

Не знаю як у Львові, а в Ужгороді дуже багато місцевих виїхало і тому ціни повільно повзуть вниз...

Куди вони виїхали?
Закордон?
А раніше що їм заважало виїхати?

Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:15

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Куди вони виїхали?
Закордон?
А раніше що їм заважало виїхати?

Ну точної статистики в мене нема, але суб'єктивно це Німеччина і Чехія.
  Успіх написав:Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"

Так, сподівались дочекатись на перемогу, але ломанулся влітку минулого року, коли в ТЦК всіх замінили. Тоді і настала 4 стадія біднності:
1. Нема грошей
2. Нема в кого позичити гроші.
3. Пора витрачати долари.
4. Пора продавати батьківську хату.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:47

  Успіх написав:Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"


"Вперше за 30 років я спостерігаю таку дуже нехорошу річ, коли ціни підіймаються, а покупець ще не готовий до таких цін", — каже Вардкес.

За його словами, закупні ціни щодня зростають у середньому на 10-15%. Ресторани змушені переглядати ціни в меню й через це втрачають клієнтів. Ще однією проблемою ресторатор називає нестачу працівників.

22 кухарів із закладу Вардкеса наразі в ЗСУ. Їхню роботу виконують жінки, каже він:

"У нас на деяких ділянках, на яких чоловіки стояли, давно вже стоять дівчата. У нас м’ясники – дівчата, а такого не було ніколи. На печах, на яких були чоловіки, стоять зараз дівчата".

На одній з онлайн-платформ оголошень станом на 26 листопада є понад 40 оголошень про продаж кав’ярень у Львові. Однак якщо бізнес збитковий, продати його стає складно, каже комерційна директорка інвестиційно-брокерської компанії Станіслава Снастіна.

"Коли ми кажемо про невеликі чеки, про кав’ярню якусь, коли приміщення в оренді, то дуже часто там молоді підприємці, які відкривали свою справу. Зараз досить важкий ринок, справа не пішла, вони не справилися і намагаються її продати. І в цьому є нюанс, тому що зазвичай ціна завищена і є проблема продати такий бізнес", — каже Станіслава.

За її словами, покупці звертають увагу на те, чи є команда в ресторану. Це також пов'язано із дефіцитом кадрів. Станіслава Снастіна розповідає, що продати заклад із командою можна за певний час.

На діяльність і, зокрема, збитковість ресторанного бізнесу під час воєнного стану впливає декілька чинників, розказує економіст Віктор Борщевський. До них належить як нестача кадрів та відключення електроенергії, так і платоспроможність клієнтів:

"Люди зараз економлять, відкладають, точно не зростає рівень доходів. І цей попит буде обмежувати зростання цін. Але власне всі ті заклади, які не можуть економити, вони перші будуть потрапляти "під роздачу", під банкрутство, тому що видатки їхні ростуть, а ціну вони підіймати не можуть, бо попит не дає. І тоді такі заклади мусять закриватися".

Віктор Борщевський каже, що наразі нема підстав вважати, що взимку у рестораторів будуть менші витрати, зокрема, й на електроенергію.
https://suspilne.media/lviv/888853-cini ... s-u-lvovi/
є ніша для капіталовкладень 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 20:52

  Успіх написав:Куди вони виїхали?
Закордон?
А раніше що їм заважало виїхати?

кое кто вернулся на родину, у других начали заканчиваться деньги и выехали туда где аренда дешевле.
Wirująświatła
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