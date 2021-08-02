Додано: Суб 30 лис, 2024 20:47

Успіх написав: Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!" Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"

"Вперше за 30 років я спостерігаю таку дуже нехорошу річ, коли ціни підіймаються, а покупець ще не готовий до таких цін", — каже Вардкес.За його словами, закупні ціни щодня зростають у середньому на 10-15%. Ресторани змушені переглядати ціни в меню й через це втрачають клієнтів. Ще однією проблемою ресторатор називає нестачу працівників.22 кухарів із закладу Вардкеса наразі в ЗСУ. Їхню роботу виконують жінки, каже він:"У нас на деяких ділянках, на яких чоловіки стояли, давно вже стоять дівчата. У нас м’ясники – дівчата, а такого не було ніколи. На печах, на яких були чоловіки, стоять зараз дівчата".На одній з онлайн-платформ оголошень станом на 26 листопада є понад 40 оголошень про продаж кав’ярень у Львові. Однак якщо бізнес збитковий, продати його стає складно, каже комерційна директорка інвестиційно-брокерської компанії Станіслава Снастіна."Коли ми кажемо про невеликі чеки, про кав’ярню якусь, коли приміщення в оренді, то дуже часто там молоді підприємці, які відкривали свою справу. Зараз досить важкий ринок, справа не пішла, вони не справилися і намагаються її продати. І в цьому є нюанс, тому що зазвичай ціна завищена і є проблема продати такий бізнес", — каже Станіслава.За її словами, покупці звертають увагу на те, чи є команда в ресторану. Це також пов'язано із дефіцитом кадрів. Станіслава Снастіна розповідає, що продати заклад із командою можна за певний час.На діяльність і, зокрема, збитковість ресторанного бізнесу під час воєнного стану впливає декілька чинників, розказує економіст Віктор Борщевський. До них належить як нестача кадрів та відключення електроенергії, так і платоспроможність клієнтів:"Люди зараз економлять, відкладають, точно не зростає рівень доходів. І цей попит буде обмежувати зростання цін. Але власне всі ті заклади, які не можуть економити, вони перші будуть потрапляти "під роздачу", під банкрутство, тому що видатки їхні ростуть, а ціну вони підіймати не можуть, бо попит не дає. І тоді такі заклади мусять закриватися".Віктор Борщевський каже, що наразі нема підстав вважати, що взимку у рестораторів будуть менші витрати, зокрема, й на електроенергію.є ніша для капіталовкладень