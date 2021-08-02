Не знаю як у Львові, а в Ужгороді дуже багато місцевих виїхало і тому ціни повільно повзуть вниз...
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Додано: Суб 30 лис, 2024 19:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:52
За крок до...©
Куди вони виїхали?
Закордон?
А раніше що їм заважало виїхати?
Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну точної статистики в мене нема, але суб'єктивно це Німеччина і Чехія.
Так, сподівались дочекатись на перемогу, але ломанулся влітку минулого року, коли настала 4 стадія бідності:
1. Нема грошей
2. Нема в кого позичити гроші.
3. Пора витрачати долари.
4. Пора продавати батьківську хату.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 30 лис, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:47
"Вперше за 30 років я спостерігаю таку дуже нехорошу річ, коли ціни підіймаються, а покупець ще не готовий до таких цін", — каже Вардкес.
За його словами, закупні ціни щодня зростають у середньому на 10-15%. Ресторани змушені переглядати ціни в меню й через це втрачають клієнтів. Ще однією проблемою ресторатор називає нестачу працівників.
22 кухарів із закладу Вардкеса наразі в ЗСУ. Їхню роботу виконують жінки, каже він:
"У нас на деяких ділянках, на яких чоловіки стояли, давно вже стоять дівчата. У нас м’ясники – дівчата, а такого не було ніколи. На печах, на яких були чоловіки, стоять зараз дівчата".
На одній з онлайн-платформ оголошень станом на 26 листопада є понад 40 оголошень про продаж кав’ярень у Львові. Однак якщо бізнес збитковий, продати його стає складно, каже комерційна директорка інвестиційно-брокерської компанії Станіслава Снастіна.
"Коли ми кажемо про невеликі чеки, про кав’ярню якусь, коли приміщення в оренді, то дуже часто там молоді підприємці, які відкривали свою справу. Зараз досить важкий ринок, справа не пішла, вони не справилися і намагаються її продати. І в цьому є нюанс, тому що зазвичай ціна завищена і є проблема продати такий бізнес", — каже Станіслава.
За її словами, покупці звертають увагу на те, чи є команда в ресторану. Це також пов'язано із дефіцитом кадрів. Станіслава Снастіна розповідає, що продати заклад із командою можна за певний час.
На діяльність і, зокрема, збитковість ресторанного бізнесу під час воєнного стану впливає декілька чинників, розказує економіст Віктор Борщевський. До них належить як нестача кадрів та відключення електроенергії, так і платоспроможність клієнтів:
"Люди зараз економлять, відкладають, точно не зростає рівень доходів. І цей попит буде обмежувати зростання цін. Але власне всі ті заклади, які не можуть економити, вони перші будуть потрапляти "під роздачу", під банкрутство, тому що видатки їхні ростуть, а ціну вони підіймати не можуть, бо попит не дає. І тоді такі заклади мусять закриватися".
Віктор Борщевський каже, що наразі нема підстав вважати, що взимку у рестораторів будуть менші витрати, зокрема, й на електроенергію.
є ніша для капіталовкладень
Додано: Суб 30 лис, 2024 20:52
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:03
спор ни о чём, деньги надо считать, а не людей. Емкость рынка определяется деньгами. Бомжи не влияют на рынок аренды, живут по 2-3 семьи в самом дешевом сегменте. Лучше позвонить 2-3 риелторам и спросить как сдаются дорогие квартиры по 15-18кгрн. что то мне подсказывает что куёво. За время войны цены сильно выросли и народ обнищал..
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:36
Wirująświatła
Так я там вище писав про вдовів і дружин військових... - вони що, не гравці на РН?
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:38
новобуд
інд. опалення
1кімн-43м2-12тис+ком
2 кімн-60м2-16тис+ком
3 кімн-83м2-2 санвузли-18тис+ком
реал ціни
2-4км-центр
ціни без ріелторів
без тварин
відбити купівлю+ремонт певно за років 20-22
абсолютно невигідна ситуація
квартири куплені до війни
див ціни на сантехніку, замінники, деталі, дрібноту...
майстрів чекати місяць...це ще чудово
можуть кинути
народ пересувається по вулицях в режимі тотальної утилізації
п.с. добротних майстрів довелось привозити і відвозити домів на власному кориті-навідріз відмовляються пересуватись по місту. за будь-яким кутком їх чекають утилізатори-дорога в один кінець
улюблена класика 70-тих
Востаннє редагувалось jump в Суб 30 лис, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:52
у них нет квартир? конечно есть дети им покупают, меняют условия на лучшие. Но стоп мы ж про аренду? нужна статистика. То что мы тут чешем - ни о чём. Я например не уверен что арендатор готов переплачивать 8кгрн за новострой. Одно дело для себя любимого. Арендаторы же считают что они кормят лордов.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 30 лис, 2024 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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