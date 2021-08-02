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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:53
Успіх написав: jump написав:
абсолютно невигідна ситуаціяквартири куплені до війни
А нічо, що новобуди, куплені до повномасштабки зробили х2, х2,5 х3? (за 3-4-5р)
Зайдіть на ринок, Шувар, банальне АТБ, що Ви купите на 1-3 тис. грн.? і зрівняйте торбу із роком назад
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jump
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Додано: Суб 30 лис, 2024 21:56
Успіх написав:Wirująświatła
Так я там вище писав про вдовів і дружин військових... - вони що, не гравці на РН?
70% родичів і знайомих поїхали за бугор...
спочатку квартири були закриті
понаєхам навідріз відмовлялись здавати
на 3-й рік здають місцевим
тотал думки про продаж
сюди повернення не планують
середній клас
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jump
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Додано: Суб 30 лис, 2024 21:57
jump написав:
Зайдіть на ринок, Шувар,
шувар от него далеко, на балатон.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 30 лис, 2024 21:59
Wirująświatła написав: jump написав:
Зайдіть на ринок, Шувар,
шувар от него далеко, на балатон.
це не варіант
базар для заїжджих лошарів
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jump
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Додано: Суб 30 лис, 2024 22:27
jump написав: Успіх написав: jump написав:
абсолютно невигідна ситуаціяквартири куплені до війни
А нічо, що новобуди, куплені до повномасштабки зробили х2, х2,5 х3? (за 3-4-5р)
Зайдіть на ринок, Шувар, банальне АТБ, що Ви купите на 1-3 тис. грн.? і зрівняйте торбу із роком назад
Сьогодня заїжджпв на Шувар. Купив 50 кг картоплі за косарь, пачку Мовенпика за 560 и 2 палочки салямі,, щось під 400 грн. 2 косаря практично Ні за що. 😏
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Bolt
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Додано: Суб 30 лис, 2024 22:32
Bolt написав:квартири куплені до війни
А нічо, що новобуди, куплені до повномасштабки зробили х2, х2,5 х3? (за 3-4-5р)[/quote]
Зайдіть на ринок, Шувар, банальне АТБ, що Ви купите на 1-3 тис. грн.? і зрівняйте торбу із роком назад
[/quote]
Сьогодня заїжджпв на Шувар. Купив 50 кг картоплі за косарь, пачку Мовенпика за 560 и 2 палочки салямі,, щось під 400 грн. 2 косаря практично Ні за що. 😏[/quote]
--------------------
Ви прошлякували пивка різдвяного по ахції... і віскі від джека... і горіляги непоганих сортів...і чорнила білого/червоного чілі/гішпанія/італія в метро... але обережно... там людолови у певний час8)
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jump
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