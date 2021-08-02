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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:53

  Успіх написав:
  jump написав:абсолютно невигідна ситуація
квартири куплені до війни
А нічо, що новобуди, куплені до повномасштабки зробили х2, х2,5 х3? (за 3-4-5р)

Зайдіть на ринок, Шувар, банальне АТБ, що Ви купите на 1-3 тис. грн.? і зрівняйте торбу із роком назад 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:56

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Суб 30 лис, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:57

  jump написав:Зайдіть на ринок, Шувар,
шувар от него далеко, на балатон.
Wirująświatła
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3
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:59

:arrow:
Востаннє редагувалось jump в Суб 30 лис, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:27

  jump написав:
  Успіх написав:
  jump написав:абсолютно невигідна ситуація
квартири куплені до війни
А нічо, що новобуди, куплені до повномасштабки зробили х2, х2,5 х3? (за 3-4-5р)

Зайдіть на ринок, Шувар, банальне АТБ, що Ви купите на 1-3 тис. грн.? і зрівняйте торбу із роком назад 8)

Сьогодня заїжджпв на Шувар. Купив 50 кг картоплі за косарь, пачку Мовенпика за 560 и 2 палочки салямі,, щось під 400 грн. 2 косаря практично Ні за що. 😏
Bolt
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:58

  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.

Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?!
Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html

Позвоните по номеру и узнаете, что "уже сдана, но есть такая же, я перезвоню"
В тексте объявления "Без сп" - это код для своих собратьев по ремеслу. Фейк, он же "замануха" для набивания базы клиентов.
В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 13:24

  anduzenko написав:В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная.
какого года дом и ремонт?
Wirująświatła
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  #<1 ... 1021102210231024
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