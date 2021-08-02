Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару? 700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.
Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?! Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html
Позвоните по номеру и узнаете, что "уже сдана, но есть такая же, я перезвоню" В тексте объявления "Без сп" - это код для своих собратьев по ремеслу. Фейк, он же "замануха" для набивания базы клиентов. В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная.
Wirująświatła написав:Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?! Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене) https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html
Позвоните по номеру и узнаете, что "уже сдана, но есть такая же, я перезвоню" В тексте объявления "Без сп" - это код для своих собратьев по ремеслу. Фейк, он же "замануха" для набивания базы клиентов. В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная.
Что означает,, Без СП"-никак не могу понять етой аббревиатур. Из реальных кейсов видел двушку в панельке около физ-мат лицея на Караджича с ремонтом конца 90-х за 10 к(цена прошлой осени), трёшку на новом Львове тоже в хрущике 9 к без ремонта. Около Скрыни проходная польская двушка, сырая без ремонта 10к - тётка сняла, хочет там с детьми английским заниматься. Причём ей знакомая риэлтор здала. Занимаюсь вывощом старой техники у людей. Иногда договариваешься, а там чел говорит, что там мол арендатор живет(где, что-то забрать нужно) Тож стараюсь всегда узнать за цену аренды. В принципе согласен, что хрущик, брежневка в более менее состоянии до 10 к Хотя мы арендаторам трёшки возле верхнего Шувара летом докинули до 15 к. Хотя там ремонт делался в 2009-10 годах под себя. Но хороший. В тч испанская плитка в ванной, туалете.