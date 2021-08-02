Додано: Нед 01 гру, 2024 14:42

anduzenko написав: Bolt написав: Wirująświatła написав: Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?!

Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене)

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VPdf7.html Блин, я своему квартиранту в 24 м году два раза повышал по 500 грн с 7 до 8 тыс. А тут Долярчика выколупал откуда-то статистику про минимальные 12 к аренды?! Или ОЛХ таки врет про кучу предложения про 8-10 тыс /грн в месяц?!Або, як я можу підняти вище, якщо бачиш такі оголошення!? (Умови приблизно, як в мене)

Позвоните по номеру и узнаете, что "уже сдана, но есть такая же, я перезвоню"

В тексте объявления "Без сп" - это код для своих собратьев по ремеслу. Фейк, он же "замануха" для набивания базы клиентов.

В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная. Позвоните по номеру и узнаете, что "уже сдана, но есть такая же, я перезвоню"В тексте объявления "Без сп" - это код для своих собратьев по ремеслу. Фейк, он же "замануха" для набивания базы клиентов.В реальной жизни 1к за 13.5к мой арендатор передал при выселении сотруднице по знакомству. Можно сделать вывод, что цена вполне рыночная.

Что означает,, Без СП"-никак не могу понять етой аббревиатур.Из реальных кейсов видел двушку в панельке около физ-мат лицея на Караджича с ремонтом конца 90-х за 10 к(цена прошлой осени), трёшку на новом Львове тоже в хрущике 9 к без ремонта. Около Скрыни проходная польская двушка, сырая без ремонта 10к - тётка сняла, хочет там с детьми английским заниматься. Причём ей знакомая риэлтор здала.Занимаюсь вывощом старой техники у людей. Иногда договариваешься, а там чел говорит, что там мол арендатор живет(где, что-то забрать нужно) Тож стараюсь всегда узнать за цену аренды.В принципе согласен, что хрущик, брежневка в более менее состоянии до 10 кХотя мы арендаторам трёшки возле верхнего Шувара летом докинули до 15 к. Хотя там ремонт делался в 2009-10 годах под себя. Но хороший. В тч испанская плитка в ванной, туалете.