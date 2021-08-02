Без співпраці, з колегами не співпрацюю?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:22
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:27
А що там барбершопи? Гребуть ексаватором бабло від бородатих ТЦКунів? Варто прикупити?
Додано: Вів 03 гру, 2024 12:58
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта
Додано: Пон 09 гру, 2024 19:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що, то вже сам забудовник пропонує "готовий бізнес"?(здачу квартир)
Ба, більше того - пропонує здавати окремо кімнати, як колись кацап Мрочковський!
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Вже мовчу про "паркінг у подарунок"!
(а він ще тоді/до повномасштабки/ коштував дурні гроші... щось 320-350Кгрн)🤦🏻
Додано: Вів 10 гру, 2024 10:37
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
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