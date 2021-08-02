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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1022102310241025
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Что означает,, Без СП"-никак не могу понять етой аббревиатур.
Без співпраці, з колегами не співпрацюю?
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:27

  jump написав:
  Успіх написав:Чи ще терпіли, думали - "може вже та су ка війна закінчиться врешті-решт?!"


"Вперше за 30 років я спостерігаю таку дуже нехорошу річ, коли ціни підіймаються, а покупець ще не готовий до таких цін", — каже Вардкес.

За його словами, закупні ціни щодня зростають у середньому на 10-15%. Ресторани змушені переглядати ціни в меню й через це втрачають клієнтів. Ще однією проблемою ресторатор називає нестачу працівників.

22 кухарів із закладу Вардкеса наразі в ЗСУ. Їхню роботу виконують жінки, каже він:

"У нас на деяких ділянках, на яких чоловіки стояли, давно вже стоять дівчата. У нас м’ясники – дівчата, а такого не було ніколи. На печах, на яких були чоловіки, стоять зараз дівчата".

На одній з онлайн-платформ оголошень станом на 26 листопада є понад 40 оголошень про продаж кав’ярень у Львові. Однак якщо бізнес збитковий, продати його стає складно, каже комерційна директорка інвестиційно-брокерської компанії Станіслава Снастіна.

"Коли ми кажемо про невеликі чеки, про кав’ярню якусь, коли приміщення в оренді, то дуже часто там молоді підприємці, які відкривали свою справу. Зараз досить важкий ринок, справа не пішла, вони не справилися і намагаються її продати. І в цьому є нюанс, тому що зазвичай ціна завищена і є проблема продати такий бізнес", — каже Станіслава.

За її словами, покупці звертають увагу на те, чи є команда в ресторану. Це також пов'язано із дефіцитом кадрів. Станіслава Снастіна розповідає, що продати заклад із командою можна за певний час.

На діяльність і, зокрема, збитковість ресторанного бізнесу під час воєнного стану впливає декілька чинників, розказує економіст Віктор Борщевський. До них належить як нестача кадрів та відключення електроенергії, так і платоспроможність клієнтів:

"Люди зараз економлять, відкладають, точно не зростає рівень доходів. І цей попит буде обмежувати зростання цін. Але власне всі ті заклади, які не можуть економити, вони перші будуть потрапляти "під роздачу", під банкрутство, тому що видатки їхні ростуть, а ціну вони підіймати не можуть, бо попит не дає. І тоді такі заклади мусять закриватися".

Віктор Борщевський каже, що наразі нема підстав вважати, що взимку у рестораторів будуть менші витрати, зокрема, й на електроенергію.
https://suspilne.media/lviv/888853-cini ... s-u-lvovi/
є ніша для капіталовкладень 8)

А що там барбершопи? Гребуть ексаватором бабло від бородатих ТЦКунів? Варто прикупити?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:58

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Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

А що, то вже сам забудовник пропонує "готовий бізнес"?(здачу квартир)
Ба, більше того - пропонує здавати окремо кімнати, як колись кацап Мрочковський! :shock: :lol:
https://riel-city.riel.ua/news/prodazh- ... ent=PrMax-
%D0%A0%D0%A1-General-orenda&utm_term=performance-max-General-orenda&gad_source=2&gclid=Cj0KCQiAx9q6BhCDARIsACwUxu4LhJTeUxsqHgiGO72-dziZPucU_4k4QnLYQFduum6UpynKTSPFR64aAhTAEALw_wcB


Вже мовчу про "паркінг у подарунок"! :lol:
(а він ще тоді/до повномасштабки/ коштував дурні гроші... щось 320-350Кгрн)🤦🏻
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:37

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Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
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