Додано: Пон 16 гру, 2024 19:19

барабашов написав: То на кухне паркет(зачем?) То на кухне паркет(зачем?)

Bolt написав: Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда. Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.

На смак та колір товаришів немає.В моїй львівській квартирі дубовий паркет не тільки на кухні, а в кладовій та на балконі.Пишаюся: зроблений в паркетному цеху в місті Стрий, сам вибирав.А укладав найкращій львіський майстер Григорій.Прикольна людина: вже четверо дітей. Молодий. Мабуть 35.Говорив з ним десь з місяць чи два тому: він зараз вже за таку просту роботу, як укладати паркет, і не береться. Хтось у них там є простіше.Так що і на кухні укладають паркет, особливо якщо він з карпатського дуба.Це правда:Але жити в самому центрі - то для великих любителів екзотики. Ні проїхати, ні припаркуватися. Бруківка…Я раз ледве не задавив автівкою Вакарчука.Його чекало авто прямо біля дверей камʼяниці - здається його квартира на вулиці М.Менцинського (не впевнений, я їхав на Городоцьку з центра і можу сплутати - але десь там) - там однобічний рух, бруківка, а він вискочив з дверей будинка та почав оббігати авто (припарковані ліворуч на вузькій вулиці з бруківкою), щоби сісти на місце пасажира. Ось тут я ледве на нього не наїхав.Ми пильно подивилися в очі одне одному. Я стояв, авто загальмувало, я не рухався, поки його авто зрушило. Він вижив. Я не «сів».Мені як в центр кудись їхати - а ще не дай Боже через центр кудись на Промислову або Замарстинівську - то легше застрелитися…Так що центр Львова то для любителів екзотики…Не даремно зараз основне будівництво змістилося на південь міста.