RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:07

  барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то
То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман
То на кухне паркет(зачем?)
И потолки какие то высоковатые для обычного жилья
Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?

Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.
Bolt
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:19

  барабашов написав:То на кухне паркет(зачем?)

На смак та колір товаришів немає.
В моїй львівській квартирі дубовий паркет не тільки на кухні, а в кладовій та на балконі.
Пишаюся: зроблений в паркетному цеху в місті Стрий, сам вибирав.
А укладав найкращій львіський майстер Григорій.
Прикольна людина: вже четверо дітей. Молодий. Мабуть 35.
Говорив з ним десь з місяць чи два тому: він зараз вже за таку просту роботу, як укладати паркет, і не береться. Хтось у них там є простіше.
Так що і на кухні укладають паркет, особливо якщо він з карпатського дуба.
Це правда:
  Bolt написав:Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.

Але жити в самому центрі - то для великих любителів екзотики. Ні проїхати, ні припаркуватися. Бруківка…
Я раз ледве не задавив автівкою Вакарчука.
Його чекало авто прямо біля дверей камʼяниці - здається його квартира на вулиці М.Менцинського (не впевнений, я їхав на Городоцьку з центра і можу сплутати - але десь там) - там однобічний рух, бруківка, а він вискочив з дверей будинка та почав оббігати авто (припарковані ліворуч на вузькій вулиці з бруківкою), щоби сісти на місце пасажира. Ось тут я ледве на нього не наїхав.
Ми пильно подивилися в очі одне одному. Я стояв, авто загальмувало, я не рухався, поки його авто зрушило. Він вижив. Я не «сів».
Мені як в центр кудись їхати - а ще не дай Боже через центр кудись на Промислову або Замарстинівську - то легше застрелитися…
Так що центр Львова то для любителів екзотики…
Не даремно зараз основне будівництво змістилося на південь міста.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10395
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3849 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:34

  Bolt написав:
  барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то
То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман
То на кухне паркет(зачем?)
И потолки какие то высоковатые для обычного жилья
Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?

Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.

Когда пересадят всех тцкистов то приеду проверю локацию
Жаль переплетение трамвайных путей уже ликвидировали, ну там где как в Лиссабоне одна колея на другую заходила и встречка пропускалась
Но по цене что скажете - нереально дёшево или то не квартира для жизни(и коммуналка там оё-ё-ёй)?
барабашов
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 16.06.15
Подякував: 285 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41

Такої трамвайної колії вже давно немає.
І вагонів тих трамвайних - всі вузенькі і з дерева були - теж немає. Унікальні були вагони.
У вас невірне уявлення про комунальні витрати у Львові. Чим вони відрізняються від витрату вашому місті?
В мене за 2-к квартиру площею 74 кв.м квартплата в ОСББ 400 гривень, зараз здається, 500 (я плачу не кожен місяць, а раз на квартал, на цифри сильно не звертаю уваги).
Газ ціна 8 гривень куб, електрика 2,64.
Дуровина «за доставку» є - здається 54 гривні, за воду теж придумали «абонплату» щось там 36 гривень здається.
То що там такого? Звичайне, здається як у всіх.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10395
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3849 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1023102410251026
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2510, 2511, 2512
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25116 16759338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2024 12:45
cherchiltank
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 991, 992, 993
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
9925 7165712
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 гру, 2024 09:46
BIGor
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 56, 57, 58
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
576 270270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2024 20:16
Бетон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7156)
16.12.2024 18:03
ПУМБ (5981)
16.12.2024 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.