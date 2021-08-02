барабашов написав:
То на кухне паркет(зачем?)
На смак та колір товаришів немає.
В моїй львівській квартирі дубовий паркет не тільки на кухні, а в кладовій та на балконі.
Пишаюся: зроблений в паркетному цеху в місті Стрий, сам вибирав.
А укладав найкращій львіський майстер Григорій.
Прикольна людина: вже четверо дітей. Молодий. Мабуть 35.
Говорив з ним десь з місяць чи два тому: він зараз вже за таку просту роботу, як укладати паркет, і не береться. Хтось у них там є простіше.
Так що і на кухні укладають паркет, особливо якщо він з карпатського дуба.
Це правда:
Bolt написав:
Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.
Але жити в самому центрі - то для великих любителів екзотики. Ні проїхати, ні припаркуватися. Бруківка…
Я раз ледве не задавив автівкою Вакарчука.
Його чекало авто прямо біля дверей камʼяниці - здається його квартира на вулиці М.Менцинського (не впевнений, я їхав на Городоцьку з центра і можу сплутати - але десь там) - там однобічний рух, бруківка, а він вискочив з дверей будинка та почав оббігати авто (припарковані ліворуч на вузькій вулиці з бруківкою), щоби сісти на місце пасажира. Ось тут я ледве на нього не наїхав.
Ми пильно подивилися в очі одне одному. Я стояв, авто загальмувало, я не рухався, поки його авто зрушило. Він вижив. Я не «сів».
Мені як в центр кудись їхати - а ще не дай Боже через центр кудись на Промислову або Замарстинівську - то легше застрелитися…
Так що центр Львова то для любителів екзотики…
Не даремно зараз основне будівництво змістилося на південь міста.