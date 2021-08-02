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барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман То на кухне паркет(зачем?) И потолки какие то высоковатые для обычного жилья Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?
Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.
На смак та колір товаришів немає. В моїй львівській квартирі дубовий паркет не тільки на кухні, а в кладовій та на балконі. Пишаюся: зроблений в паркетному цеху в місті Стрий, сам вибирав. А укладав найкращій львіський майстер Григорій. Прикольна людина: вже четверо дітей. Молодий. Мабуть 35. Говорив з ним десь з місяць чи два тому: він зараз вже за таку просту роботу, як укладати паркет, і не береться. Хтось у них там є простіше. Так що і на кухні укладають паркет, особливо якщо він з карпатського дуба.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 20:56, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман То на кухне паркет(зачем?) И потолки какие то высоковатые для обычного жилья Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?
Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.
Когда пересадят всех тцкистов то приеду проверю локацию Жаль переплетение трамвайных путей уже ликвидировали, ну там где как в Лиссабоне одна колея на другую заходила и встречка пропускалась Но по цене что скажете - нереально дёшево или то не квартира для жизни(и коммуналка там оё-ё-ёй)?
Bolt написав:Власне, користуються моєю душевною добротою.
Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.
Шкода фото не маю. Втопив декілька років той телефон, де вони були. Локація-по прямій метрів 250 за Океаном в сторону Доброї оселі. ХЗ. Двушок до 10 к багато на Лоху бачу. Деякі навіть з більш менш ремонтом. Хочаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VphU4.html або https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... WuCVV.html Я тому і не можу оренду підняти. Переглядаю оголошення я купа подібної пропозиції, ще і по 8-8,5кг Тож не бачу сенсу ризикувати. Людина вже 4 роки живе.Сама коммуналку платить. Я раз в місяць тільки заїжджаю. Так, шо тисяча абсолютно ролі не грає. З весни може 500 накину.
порядного орендатора передають з рук в руки по родині або по знайомству