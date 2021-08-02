Додано: Суб 21 гру, 2024 15:11

Таку байку/анекдот дійсно можна зустріти в мережі. Вона не має ніякого відношення до дійсності, але звучить як наче щось розумне.



На практиці все інакше:

Від приятеля, який має під оренду три квартири у Львові - всі 2-к з інвестицією 2016-2022 років, коли новобудови у Львові можна було взяти по 650$ кв.м - і новобудови тоді були у дуже гарному стані («ідеально» виведені стіни, ідеальна підлога, вже встановлені батареї опалення, газовий котел, вхідні двері) - а дехто інший займався марнотратством та повною маячнею - три тижня тому виїхав орендар.

Непоганий був: жив один (ІТ-ник, у якого вистачило кеби пройти співбесіду прийому на роботу - то не всім вдається), платив регулярно (ІТ-ники - в 99,9999% люди забезпечені, хоча бувають і поодинокі випадки), то він сильно б сміявся з цього анекдота.



На практиці вибрати гарного орендаря/квартиранта - то висока наука.

Гадаю панове з форума, які є не мрійниками, а реальними лендлордами, знають краще за мене. Нічого подібного, як записано в анекдоті, не буває і близько.



При виборі розмовляють з людиною дуже хитро та намагаються зʼясувати:

- що за родина, який склад: наявність котів, собак, їжачків, папуг і тренованих левенят.

- наявність роботи та сталий характер зарплатні;

- дуже бажано виявити конкретну цифру (наприклад: зарплатня 20 000 гривень, термін роботи на новому місці 3 тижня і вагітна дівчина - то не @наш клієнт@ на оренду квартири да 500$).

- розмір зарплатні та те, куди орендар їздить відпочивати (найкраще в наш скрутний час - то в Буковель, де, незважаючи на провокативні ролики в мережі про страшні ціни на Борщ по 1100 гривень, можна поїсти на двох всього за 1000 гривень: два Бограча, салат з морепродуктів, ще щось та навіть два томатних соку - це видає людину більш/менш забезпечену, акуратну та адекватну. Ну а якщо скаже, що буває там ПІСЛЯ 19 грудня - то вже майже можна брати).

- важливий момент: наявність авто, марка, рік випуску. Гарний орендар - це не тільки орендар, який не має котів, собак, дітей та папуг, але і такий, який їздить на нехай не нових, але чистеньких Бехах, Мерсах або якщо і на Шкоді - то мінімум має Октавію.

- уважно дивляться на взуття: чоловіче взуття дає величезну інформацію не тільки жінкам про якість представника чоловічої статі, але і для орендодавця.

Ось так то з приводу кумедного анекдоту.



Спитаю зараз у приятеля, чи знайшов нового орендаря, але три тижня минуло, як виїхав попередник.

А 500$ на місяць в наш час на дорозі навіть у Львові не валяються…