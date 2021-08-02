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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:07

  барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то
То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман
То на кухне паркет(зачем?)
И потолки какие то высоковатые для обычного жилья
Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?

Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:19

  барабашов написав:То на кухне паркет(зачем?)

На смак та колір товаришів немає.
В моїй львівській квартирі дубовий паркет не тільки на кухні, а в кладовій та на балконі.
Пишаюся: зроблений в паркетному цеху в місті Стрий, сам вибирав.
А укладав найкращій львіський майстер Григорій.
Прикольна людина: вже четверо дітей. Молодий. Мабуть 35.
Говорив з ним десь з місяць чи два тому: він зараз вже за таку просту роботу, як укладати паркет, і не береться. Хтось у них там є простіше.
Так що і на кухні укладають паркет, особливо якщо він з карпатського дуба.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 16 гру, 2024 20:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:34

  Bolt написав:
  барабашов написав:Щось у той хатынци за 800уе не то
То мебель в спальне помнит курс 2.08 и блок "Громада" Пашки, да и вообще какой то адский дешман
То на кухне паркет(зачем?)
И потолки какие то высоковатые для обычного жилья
Библиотеку(у нас в центре тоже была на втором этажею на первом типа магазины и прокат) отжатую занедорого сперва под офис(ы) переделали, а потом в такую "панскую" жилплощадь? А продавать за 100куе не хотят(ибо дому лет 170 или когда там начали такими домами центр застраивать)?

Для не Льаовских, ближайшая точка ул Театральной, где сдаётся эта хата в 100 м от ратуши.Тоесть центральнее уже практически некуда.

Когда пересадят всех тцкистов то приеду проверю локацию
Жаль переплетение трамвайных путей уже ликвидировали, ну там где как в Лиссабоне одна колея на другую заходила и встречка пропускалась
Но по цене что скажете - нереально дёшево или то не квартира для жизни(и коммуналка там оё-ё-ёй)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:49

  Bolt написав:
  Tangens написав:
  Bolt написав:Власне, користуються моєю душевною добротою.

Щось давно таких цін не бачу во Львові, особливо за 2-ку, скиньте в особисті мені фото вашої двох кімнатної квартири і її місцезнаходження, по 9 якщо влаштує стан зніму.

Шкода фото не маю. Втопив декілька років той телефон, де вони були. Локація-по прямій метрів 250 за Океаном в сторону Доброї оселі.
ХЗ.
Двушок до 10 к багато на Лоху бачу. Деякі навіть з більш менш ремонтом.
Хочаб https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... VphU4.html
або
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... WuCVV.html
Я тому і не можу оренду підняти. Переглядаю оголошення я купа подібної пропозиції, ще і по 8-8,5кг
Тож не бачу сенсу ризикувати. Людина вже 4 роки живе.Сама коммуналку платить. Я раз в місяць тільки заїжджаю. Так, шо тисяча абсолютно ролі не грає. З весни може 500 накину.

порядного орендатора передають з рук в руки по родині або по знайомству
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:11

Таку байку/анекдот дійсно можна зустріти в мережі. Вона не має ніякого відношення до дійсності, але звучить як наче щось розумне.

На практиці все інакше:
Від приятеля, який має під оренду три квартири у Львові - всі 2-к з інвестицією 2016-2022 років, коли новобудови у Львові можна було взяти по 650$ кв.м - і новобудови тоді були у дуже гарному стані («ідеально» виведені стіни, ідеальна підлога, вже встановлені батареї опалення, газовий котел, вхідні двері) - а дехто інший займався марнотратством та повною маячнею - три тижня тому виїхав орендар.
Непоганий був: жив один (ІТ-ник, у якого вистачило кеби пройти співбесіду прийому на роботу - то не всім вдається), платив регулярно (ІТ-ники - в 99,9999% люди забезпечені, хоча бувають і поодинокі випадки), то він сильно б сміявся з цього анекдота.

На практиці вибрати гарного орендаря/квартиранта - то висока наука.
Гадаю панове з форума, які є не мрійниками, а реальними лендлордами, знають краще за мене. Нічого подібного, як записано в анекдоті, не буває і близько.

При виборі розмовляють з людиною дуже хитро та намагаються зʼясувати:
- що за родина, який склад: наявність котів, собак, їжачків, папуг і тренованих левенят.
- наявність роботи та сталий характер зарплатні;
- дуже бажано виявити конкретну цифру (наприклад: зарплатня 20 000 гривень, термін роботи на новому місці 3 тижня і вагітна дівчина - то не @наш клієнт@ на оренду квартири да 500$).
- розмір зарплатні та те, куди орендар їздить відпочивати (найкраще в наш скрутний час - то в Буковель, де, незважаючи на провокативні ролики в мережі про страшні ціни на Борщ по 1100 гривень, можна поїсти на двох всього за 1000 гривень: два Бограча, салат з морепродуктів, ще щось та навіть два томатних соку - це видає людину більш/менш забезпечену, акуратну та адекватну. Ну а якщо скаже, що буває там ПІСЛЯ 19 грудня - то вже майже можна брати).
- важливий момент: наявність авто, марка, рік випуску. Гарний орендар - це не тільки орендар, який не має котів, собак, дітей та папуг, але і такий, який їздить на нехай не нових, але чистеньких Бехах, Мерсах або якщо і на Шкоді - то мінімум має Октавію.
- уважно дивляться на взуття: чоловіче взуття дає величезну інформацію не тільки жінкам про якість представника чоловічої статі, але і для орендодавця.
Ось так то з приводу кумедного анекдоту.

Спитаю зараз у приятеля, чи знайшов нового орендаря, але три тижня минуло, як виїхав попередник.
А 500$ на місяць в наш час на дорозі навіть у Львові не валяються…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:51

  Успіх написав:
  Bolt написав:Як видно пропозиції різних підробіток с ЗП 150-200


А що(яку роботу) можете порадити доба/через 2-3доби
Чи день/через 2-3дні?

я би порадив піти до вузу та отримати освіту, не купити, а саме отримати,
охоронцем ніч через дві за 500 грн. завжди встигнеш
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:54

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тож виходить, що коли нарешті здадуть мій смарт
в каком примерно году? а взял бы хрущ уже пару лет бы его сдавал.

А потім захотів його продати... і виявиться, що за нього дають лише пів мішка картоплі :lol:

Це ж, наче, якби я взяв собі за дружину молодесеньку/неповнолітню і треба трохи почекати, щоб ... ;)
А ти мені пропонуєш 45+ нашу незламницю, яка пішла з форуму :lol:

Та ні, я все ж таки краще зачекаю на молодесеньку :lol: :oops:

а можна поїхати на філіпіни, і не чекати
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:00

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Бо скільки можна з цих двох квіток збирати нектару?
700-800дол?
это где такие цены? в ирпене нафаршированный новострой 12кгрн или меньше 300уе. Но даже эта цифра в уе ни о чём. Продукты за 2 года подорожали в 2-5 раз. э.э. в 3 раза. Доставка газа в 3 раза. Аренда хорошо если +30% (мб во Львове больше?). Если так продолжится то твоих 400уе аренды будет хватать только на еду. Учти где то 70-80уе в цене это только амортизация ремонта/мебели/техники. Чтобы через 6-7 лет ты мог это обновить. Или раньше если арендаторы попадутся конченные.

Вєсті с полєй: $160 в місяць "на життя", але з податком на нерухомість включно.
Без податку $120 "на ніс"
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:08

  Успіх написав:Тепер мій хід))
В сусідньому будинку біля мене 18 000 /47м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... VNE3G.html

Або
500дол 45м2
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... VOfJf.html

І це я вибрав дешевші варіанти, бо є і по 600дол!

То що, я свою 53м2 не здам за 400-450дол?
А смарт - за 250-300дол?

Ну ок, давайте опустимо до 600дол за обидві квітки - суть не в тійй сотні туди-сюди!
Суть в самій стратегії/самому принципу - "на пенсію в 50!"
Але на двох! :lol:

Бо на одного - то математика сходиться/все ок! :D

Смарт я закладав "беззбитковіть" $150 оренди, тобто окупність 10 років. Але це при тому, що інвестиція на рівні котловану плюс ремонт разом біля $15K в доковідно часктоково ковідних умовах. Наразі смарт 15 м2 "заходь і живи" оцінюю в $25..$35K. Кржн. Нахалбуд Пс.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 09:06

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