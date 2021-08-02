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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 14:53

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України

Згодні з наведеними цифрами? На вашу думку, на якому рівні має бути заробітна плата, щоб можна було купити квартиру за 10 років?
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 14:26

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 22:49

https://www.tiktok.com/@shep_project/vi ... rOXJO&_r=1

:lol:

Доляреку, перевірте стіни :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:09

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка)

Маячня якась. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:40

  jump написав:https://www.tiktok.com/@shep_project/video/7461962827771759878?_t=ZM-8tFYjGrOXJO&_r=1

:lol:

Доляреку, перевірте стіни :oops:

В мене "тік-ток" не встановлений(і не хочу і так на переповнений телефон ще щось зайве встановлювати)

Тому, опишіть - про що саме там йдеться? :D
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 23:47

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Bolt написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Ціни на оренду нерухомості у Львові (інфографіка)

Маячня якась. 🤦‍♂️

Маячня - не маячня, але там пише, що в моєму районі - найдорожча оренда! :D
Тож, можна свою одно-кімнатну, яка поділена на двох-кімнатну, але відчувається, як трьох-кімнатна - здавати за 20-25К/грн міс, а собі з сім'єю переїхати у Вашу, яка здається за 9-10К? :lol: :mrgreen:
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