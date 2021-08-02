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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2025 02:15
Успіх написав: Bolt написав: Успіх написав:Bolt
А метраж який там?
48.Кухня 6.
"Тоді ми йдемо до Вас!"©😁
Ні, ну реально на пенсії таку "авантюру" провернув би😁
А так - ще діти малі...
Хоча, на пенсії, то мені з дружиною і смарта на Левандівці вистачить😁
Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу. 😺
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Додано: Чет 23 січ, 2025 23:45
Bolt написав:
Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу.
А хто каже цілими днями вдома сидіти?
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