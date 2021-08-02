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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 02:15

  Успіх написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:Bolt
А метраж який там?

48.Кухня 6.

"Тоді ми йдемо до Вас!"©😁

Ні, ну реально на пенсії таку "авантюру" провернув би😁

А так - ще діти малі...

Хоча, на пенсії, то мені з дружиною і смарта на Левандівці вистачить😁

Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу.
А хто каже цілими днями вдома сидіти?
Успіх
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  #<1 ... 1025102610271028
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