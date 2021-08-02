Додано: Вів 28 січ, 2025 12:38

«20 тисяч за світло». Що сталось в новобудові у Львові, мешканцям якої можуть відключити світлоЙдеться про ЖК «Національний», забудовником якого є «Девелоперська компанія «Моя країна».Мешканці новобудови на вул. Стрийській, 108 у Львові можуть залишитись без електрики та опалення посеред зими через непорозуміння зі своїм забудовником. Про це 27 січня заявив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. «Твоє місто» вирішило розібратися в ситуації та поспілкувалось з мешканцем будинку та співвласником компанії-забудовника.Йдеться про житловий комплекс «Національний», забудовником якого є «Девелоперська компанія «Моя країна». Як «Твоєму місту» стверджує мешканець будинку Олег Духняк,За його словами,«Ми не розуміємо, чому ми маємо платити 10 грн за кіловат електроенергії?Як зазначив Олег Духняк, під час зустрічі мешканців, представників забудовника та «Львівобленерго» представник забудовника на питання, як компанія здала в експлуатацію будинки без виконання технічних вимог, не відповів.Олег Духняк додав,27 січня у Львові мала відбутись друга зустріч щодо цієї ситуації, але забудовник її скасував.», - підкреслив мешканець будинку.Водночас у коментарі «Твоєму місту» співвласник «Девелоперської компанії «Моя країна» Володимир Пекар повідомив, що ситуація, яка склалася з будинком на Стрийській, типова, і з таким стикаються більшість забудовників Львова.«Будівництво житлового комплексу ще не завершене. На даний момент здані лише 10 секцій. Коли ми здамо всі секції, будуть виконані всі технічні умови обленерго, тоді обленерго візьме їх на баланс і заключить індивідуальні договори з інвесторами», - зазначив він.За його словами, компанії зараз складно знайти додаткові кошти, щоб компенсувати мешканцям різницю в тарифах.«Ми озвучили це мешканцям, їх це обурило і вони почали боротися. І ми розуміємо їхню позицію. Проте ми все одно не маємо можливості дофінансовувати різницю і тому «Львівобленерго» надсилає повідомлення про відключення електроенергії. Мешканці не зобов'язані сплачувати за електрику за комерційним тарифом. Проте зараз складна ситуація в державі.На даний момент ми все контролюємо. Ми не просимо мешканців додатково фінансувати будівництво, ми просимо єдине - платити за спожиту електроенергію за тим тарифом, що наразі є. Якщо вони не робитимуть цього, то «Львівобленерго» вимкне електроенергію і мешканцям прийдеться звертатись до суду», - підсумував він.Нагадаємо,Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта видала столична Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).у Великій Британії були також серйозні проблеми і з е/езабудовник довго не будував підстанцію для чергових секцій, нарід мав постійно трабли із перегоранням побутприладів і вимкненнями е/е.