Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу. 😺
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Додано: Чет 23 січ, 2025 02:15
Особливо коли дружина над головою почне смажити рибу. 😺
Додано: Чет 23 січ, 2025 23:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:38
«20 тисяч за світло». Що сталось в новобудові у Львові, мешканцям якої можуть відключити світло
Йдеться про ЖК «Національний», забудовником якого є «Девелоперська компанія «Моя країна».
Мешканці новобудови на вул. Стрийській, 108 у Львові можуть залишитись без електрики та опалення посеред зими через непорозуміння зі своїм забудовником. Про це 27 січня заявив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. «Твоє місто» вирішило розібратися в ситуації та поспілкувалось з мешканцем будинку та співвласником компанії-забудовника.
Йдеться про житловий комплекс «Національний», забудовником якого є «Девелоперська компанія «Моя країна». Як «Твоєму місту» стверджує мешканець будинку Олег Духняк, будівлю здали в експлуатацію без належних технічних умов. Зокрема, «у технічному паспорті будинку вказано, що проведено світло, газ та воду, проте фактично – ні, мешканці отримують все від будівельного майданчика».
«Нам здали будинок як восьму секцію в листопаді 2024 року, хоча мали ще в 2020 році. Ми отримали право власності на квартиру. Довгий час забудовник нас ігнорував щодо приєднання зовнішніх мереж. Термін приєднання до абонентських рахунків 10 днів, а нам не давали жодної відповіді. Відтак ми залучили адвокатів, які звернулися в «Львівгаз», «Львівводоканал» та «Львівобленерго». Ми отримали відповіді, що не тільки наша секція фіктивно здана, а всі. Усі сертифікати фальшиві», - розповів мешканець.
За його словами, представник компанії забудовника зобов'язав мешканців платити за електроенергію за комерційним тарифом (10 грн за кіловат), пояснюючи це тим, що ще не всі будинки здані, а компенсовувати різницю між тарифами компанія більше не може через відсутність коштів:
«Ми не розуміємо, чому ми маємо платити 10 грн за кіловат електроенергії? У результаті вони сказали, що відключать електроенергію, якщо ми не платитимемо за комерційним тарифом готівкою забудовнику».
Як зазначив Олег Духняк, під час зустрічі мешканців, представників забудовника та «Львівобленерго» представник забудовника на питання, як компанія здала в експлуатацію будинки без виконання технічних вимог, не відповів.
«Нам здали житло без технічних умов, але забудовник запевняє, що все виконано. У технічному паспорті вказано, що є світло, газ, вода, але фактично цього немає - все йде від будівельного майданчика. У обленерго нам сказали, що на завершення будівництва електромереж потрібно вкласти 56 млн гривень. Цю суму можливо прийдеться сплатити мешканцям, бо забудовник заявляє, що наразі немає цих коштів», - заявив він.
Олег Духняк додав, що під час зими квартири опалюють з допомогою електроенергії, адже газ не підключений, відтак сума за місяць за комерційним тарифом виходить велика - приблизно 20 тисяч гривень.
27 січня у Львові мала відбутись друга зустріч щодо цієї ситуації, але забудовник її скасував.
«Якщо далі не буде дій від міської ради, то ми звертатимемось в Національне антикорупційне бюро, тому що, ми думаємо, в цьому задіяні чиновники», - підкреслив мешканець будинку.
Водночас у коментарі «Твоєму місту» співвласник «Девелоперської компанії «Моя країна» Володимир Пекар повідомив, що ситуація, яка склалася з будинком на Стрийській, типова, і з таким стикаються більшість забудовників Львова.
«Будівництво житлового комплексу ще не завершене. На даний момент здані лише 10 секцій. Коли ми здамо всі секції, будуть виконані всі технічні умови обленерго, тоді обленерго візьме їх на баланс і заключить індивідуальні договори з інвесторами», - зазначив він.
За його словами, компанії зараз складно знайти додаткові кошти, щоб компенсувати мешканцям різницю в тарифах.
«Ми озвучили це мешканцям, їх це обурило і вони почали боротися. І ми розуміємо їхню позицію. Проте ми все одно не маємо можливості дофінансовувати різницю і тому «Львівобленерго» надсилає повідомлення про відключення електроенергії. Мешканці не зобов'язані сплачувати за електрику за комерційним тарифом. Проте зараз складна ситуація в державі.
На даний момент ми все контролюємо. Ми не просимо мешканців додатково фінансувати будівництво, ми просимо єдине - платити за спожиту електроенергію за тим тарифом, що наразі є. Якщо вони не робитимуть цього, то «Львівобленерго» вимкне електроенергію і мешканцям прийдеться звертатись до суду», - підсумував він.
Нагадаємо, будинок на вул. Стрийській, 108 здали в експлуатацію не з першого разу у вересні 2024 року. Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого об’єкта видала столична Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).
Успіх, як справи із підключенням у Ріел-Сіті?
у Великій Британії були також серйозні проблеми і з е/е
забудовник довго не будував підстанцію для чергових секцій, нарід мав постійно трабли із перегоранням побутприладів і вимкненнями е/е.
Додано: Вів 28 січ, 2025 12:53
где то я уже это видел) полИрпеня так жило, купят квартиру а застройщик не выполнит обязательства перед ДТЭКом по подстанции и покупают э.э. на стороне. Последний тариф был 5 грн. Какие сейчас не в курсе.
Додано: Сер 29 січ, 2025 01:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:23
Додано: Сер 29 січ, 2025 08:35
Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням. Звичайно, якщо фінал буде щасливим. Бо Київ знає історії заморозки і на стадії під 90%)) Навіть той же Генезис, який мені мозолив очі всю відпустку, виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго..
Додано: Сер 29 січ, 2025 10:22
Все одно нерухомість треба купляти з розрахунку, що самому доведеться жити. Тож я навряд чи став жити в такій конурі.
Одні гудки маневрових тепловозів під вікном чого вартують. Ну і невелички землетруси коли вагони зпихнуті з сортувальної гірки вдаряються об інші вагони. 😺
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А там до рельсов сколько метров?
У нас на левом есть сталинки на Каруны возле бывшего АНД райисполкома, так там метров 15 до забора,что отделяет двор от путей
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