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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:40

Bolt
Тож я навряд чи став жити в такій конурі.

Ну «для себе» і «під оренду» це ж зовсім різні речі. Собі на одного менше 40 метрів - не діло. Удвох з баришнею - вже 60
З дитиною ще - це вже 80.

А от з жд - згодний. Хоч мені приятелі з вікнами на колію і кажуть «та, звикаєш», щось я до такого не хотів би звикати…
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:51

  Wirująświatła написав:
  jump написав:будівлю здали в експлуатацію без належних технічних умов. Зокрема, «у технічному паспорті будинку вказано, що проведено світло, газ та воду, проте фактично – ні, мешканці отримують все від будівельного майданчика»
где то я уже это видел) полИрпеня так жило, купят квартиру а застройщик не выполнит обязательства перед ДТЭКом по подстанции и покупают э.э. на стороне. Последний тариф был 5 грн. Какие сейчас не в курсе.

У Дніпрі в ЖК "Щасливий" забудовник Хмельницькбуд вообще замутил схему и ТП построенную за деньги инвесторов не передал на баланс ДТЕК а продал третьему юрлицу и теперь ОСББ(собственники) платят туеву тучу денег ежемесячно за аренду ТП.
Vadim_
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