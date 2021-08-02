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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 січ, 2025 16:40
Bolt
Тож я навряд чи став жити в такій конурі.
Ну «для себе» і «під оренду» це ж зовсім різні речі. Собі на одного менше 40 метрів - не діло. Удвох з баришнею - вже 60
З дитиною ще - це вже 80.
А от з жд - згодний. Хоч мені приятелі з вікнами на колію і кажуть «та, звикаєш», щось я до такого не хотів би звикати…
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Додано: Сер 29 січ, 2025 16:51
Wirująświatła написав: jump написав:
будівлю здали в експлуатацію без належних технічних умов. Зокрема, «у технічному паспорті будинку вказано, що проведено світло, газ та воду, проте фактично – ні, мешканці отримують все від будівельного майданчика»
где то я уже это видел) полИрпеня так жило, купят квартиру а застройщик не выполнит обязательства перед ДТЭКом по подстанции и покупают э.э. на стороне. Последний тариф был 5 грн. Какие сейчас не в курсе.
У Дніпрі в ЖК "Щасливий" забудовник Хмельницькбуд вообще замутил схему и ТП построенную за деньги инвесторов не передал на баланс ДТЕК а продал третьему юрлицу и теперь ОСББ(собственники) платят туеву тучу денег ежемесячно за аренду ТП.
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