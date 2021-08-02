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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:40

Bolt
Тож я навряд чи став жити в такій конурі.

Ну «для себе» і «під оренду» це ж зовсім різні речі. Собі на одного менше 40 метрів - не діло. Удвох з баришнею - вже 60
З дитиною ще - це вже 80.

А от з жд - згодний. Хоч мені приятелі з вікнами на колію і кажуть «та, звикаєш», щось я до такого не хотів би звикати…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 16:51

  Wirująświatła написав:
  jump написав:будівлю здали в експлуатацію без належних технічних умов. Зокрема, «у технічному паспорті будинку вказано, що проведено світло, газ та воду, проте фактично – ні, мешканці отримують все від будівельного майданчика»
где то я уже это видел) полИрпеня так жило, купят квартиру а застройщик не выполнит обязательства перед ДТЭКом по подстанции и покупают э.э. на стороне. Последний тариф был 5 грн. Какие сейчас не в курсе.

У Дніпрі в ЖК "Щасливий" забудовник Хмельницькбуд вообще замутил схему и ТП построенную за деньги инвесторов не передал на баланс ДТЕК , положил фалос на всех і продал третьему юрлицу и теперь ОСББ(собственники) платят туеву тучу денег(300 кило ежемесячно) за аренду ТП.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 січ, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:00

  барабашов написав:А там до рельсов сколько метров?
У нас на левом есть сталинки на Каруны возле бывшего АНД райисполкома, так там метров 15 до забора,что отделяет двор от путей

Там метров 200.причем 7-8 путей наверное.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:04

  Успіх написав:
  Bolt написав:То вже скільки часу гроші там поховані, з три роки?
Ну, типу ж форс-мажор(війна)
І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... - але ж був збудований ВЕСЬ будинок на той час!!!
Ба більше, майже рік тому(в березні) було лише МЗК зробити і половину прибудинкової і ВСЕ!
Все - можна було здати його за рік вже 5ть раз!!!
Чому?
Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир)
Так от, це було тоді десь в жовтні, а вже через рік і 2міс. я підписав Основний договір і мені через 2тижні видали ключі(в грудні)

Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ)
А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити?
Тому кажу, що syku вони!

  Hotab написав:Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням
Ну, не такий вже і шалений, якщо порівняти з гривнедепозитом, чи ОВДП)) - а так просто, трохи вигідніше вкладення...
  Hotab написав:виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго
Ну от, а мій виглядав ще в березні минулого року на 95% готовності!
  Bolt написав:Тож я навряд чи став жити в такій
Ну, якби все було б так погано, то там оренда на такі маленькі смарти не стартувала від 10Кгрн!!!
А є і по 14-16Кгрн! ;)

Наприклад 12,5К. (27м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-re ... VQfPh.html

Чи 13К. (25м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... X9Alt.html

Чи 14,6К. (27м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... Xaojy.html


Нагадаю, що в мене 28м2(мало бути 27, але збудували чуть більший, - то я ще більше року тому доплачував за той метр по "старій ціні"/по початковій)

Таки докину своєму ооендареві 500 грн, щоб хочаб жалюгідні 200 баксів були.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:25

Вивчав ринок оренди нерухомості Львова, можу сказати одне ціна враховуючи місце а також площу завищена в три рази :roll:
За вечір знайшов за 14 в центрі Львова в старому житловому фонді двійку так можливо там не було сучасного ремонту але це була повноцінна двокімнатна квартира зі стелями 3,50 в самому центрі Львова. Там же знайшов без ремонту з усією технікою умебльовано в районі дев'яти тисяч грн. Але це був реально центр і вже з ремонтом майже без меблів двокімнатна в центрі за 10 в старому житловому фонді з висотою стелі близько 3,5-4 м на першому поверсі без послуг ріелтора, з усією
побутовою технікою індивідуальним опаленням та інтернетом ... 20 000 і вселяйся,
Лкремо перше ліпше що впало в очі , незай без псевдоєвроремонту але в два рази дешевше
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... XbMdu.html
Варіанти за 10 в центрі я поки що не кидаю тому що хочу приберегти можливо собі :mrgreen:
Тобто бачачи левандівку та ще одну кімнатну квартиру та ще й багатоповерхова забудова враховуючи ліфти blackout і оце все чи на такому 150-200 $
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якщо вам так принципово ремонт під євро то от вам з хорошим ремонтом з власним двориком https://d2qkrzlr6vsgsx.cloudfront.net/l ... 1737988431
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://d2qkrzlr6vsgsx.cloudfront.net/l ... 1737974754 вул. Коперніка 12 тис
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тільки зараз побачив що воно не підтягує ціни
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:37

  yama написав:https://d2qkrzlr6vsgsx.cloudfront.net/lviv/advertisements/1364455/preview?v=1737974754 вул. Коперніка 12 тис

вот это гавно 12 тыс? да вы во Львове жируете. Может потому что центр? в др. обл.центрах такие па 6-7-8 и даже лучше можно найти...
Wirująświatła
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