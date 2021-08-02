Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:будівлю здали в експлуатацію без належних технічних умов. Зокрема, «у технічному паспорті будинку вказано, що проведено світло, газ та воду, проте фактично – ні, мешканці отримують все від будівельного майданчика»
где то я уже это видел) полИрпеня так жило, купят квартиру а застройщик не выполнит обязательства перед ДТЭКом по подстанции и покупают э.э. на стороне. Последний тариф был 5 грн. Какие сейчас не в курсе.
У Дніпрі в ЖК "Щасливий" забудовник Хмельницькбуд вообще замутил схему и ТП построенную за деньги инвесторов не передал на баланс ДТЕК , положил фалос на всех і продал третьему юрлицу и теперь ОСББ(собственники) платят туеву тучу денег(300 кило ежемесячно) за аренду ТП.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 29 січ, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:То вже скільки часу гроші там поховані, з три роки?
Ну, типу ж форс-мажор(війна) І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... - але ж був збудований ВЕСЬ будинок на той час!!! Ба більше, майже рік тому(в березні) було лише МЗК зробити і половину прибудинкової і ВСЕ! Все - можна було здати його за рік вже 5ть раз!!! Чому? Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир) Так от, це було тоді десь в жовтні, а вже через рік і 2міс. я підписав Основний договір і мені через 2тижні видали ключі(в грудні)
Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ) А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити? Тому кажу, що syku вони!
Hotab написав:Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням
Ну, не такий вже і шалений, якщо порівняти з гривнедепозитом, чи ОВДП)) - а так просто, трохи вигідніше вкладення...
Hotab написав:виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго
Ну от, а мій виглядав ще в березні минулого року на 95% готовності!
Bolt написав:Тож я навряд чи став жити в такій
Ну, якби все було б так погано, то там оренда на такі маленькі смарти не стартувала від 10Кгрн!!! А є і по 14-16Кгрн!
Вивчав ринок оренди нерухомості Львова, можу сказати одне ціна враховуючи місце а також площу завищена в три рази За вечір знайшов за 14 в центрі Львова в старому житловому фонді двійку так можливо там не було сучасного ремонту але це була повноцінна двокімнатна квартира зі стелями 3,50 в самому центрі Львова. Там же знайшов без ремонту з усією технікою умебльовано в районі дев'яти тисяч грн. Але це був реально центр і вже з ремонтом майже без меблів двокімнатна в центрі за 10 в старому житловому фонді з висотою стелі близько 3,5-4 м на першому поверсі без послуг ріелтора, з усією побутовою технікою індивідуальним опаленням та інтернетом ... 20 000 і вселяйся, Лкремо перше ліпше що впало в очі , незай без псевдоєвроремонту але в два рази дешевше https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... XbMdu.html Варіанти за 10 в центрі я поки що не кидаю тому що хочу приберегти можливо собі Тобто бачачи левандівку та ще одну кімнатну квартиру та ще й багатоповерхова забудова враховуючи ліфти blackout і оце все чи на такому 150-200 $