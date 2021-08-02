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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2025 10:08
Bolt написав:
власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:20
Успіх написав: Bolt написав:
власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁
Реальні здачі є?! Ціну можна будь яку правити. Поки, що бачу, що за якусь конуру, яка разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує, хочуть отримувати по триста баксів щомісяця. Тобто за шість років купити своє вкладення.
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