Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁
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Додано: Чет 30 січ, 2025 10:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 30 січ, 2025 10:20
Реальні здачі є?! Ціну можна будь яку правити. Поки, що бачу, що за якусь конуру, яка разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує, хочуть отримувати по триста баксів щомісяця. Тобто за шість років купити своє вкладення.
Додано: Чет 30 січ, 2025 10:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
🤦🏻 такі ціни були хіба що ДО повномасштабки!
Зараз від забудовника/голі стіни без ремонту пА30+ куїв за 24-28м2!!!
1лям 380к. (28м2)
А з ремонтом 2 лями! (теж 28м2)
Розумію, що зараз скажете - "це хотєлки"!
Ну ок, скільки скинуть 1куй, 2 максимум?
Все одно ціна голих стін такого метражу - близько 30К!!!
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