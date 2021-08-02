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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1027102810291030
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:20

  Успіх написав:
  Bolt написав:власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁

Реальні здачі є?! Ціну можна будь яку правити. Поки, що бачу, що за якусь конуру, яка разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує, хочуть отримувати по триста баксів щомісяця. Тобто за шість років купити своє вкладення.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує
🤦🏻 такі ціни були хіба що ДО повномасштабки!
Зараз від забудовника/голі стіни без ремонту пА30+ куїв за 24-28м2!!!

1лям 380к. (28м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Xdpiu.html

А з ремонтом 2 лями! (теж 28м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... X99dO.html

Розумію, що зараз скажете - "це хотєлки"!
Ну ок, скільки скинуть 1куй, 2 максимум?
Все одно ціна голих стін такого метражу - близько 30К!!!
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Повідомлень: 7455
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Подякували: 957 раз.
 
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  #<1 ... 1027102810291030
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