Успіх написав:

Bolt написав: То вже скільки часу гроші там поховані, з три роки? То вже скільки часу гроші там поховані, з три роки?

Hotab написав: Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням

Hotab написав: виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго

Bolt написав: Тож я навряд чи став жити в такій Тож я навряд чи став жити в такій

Ну, типу ж форс-мажор(війна)І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... - але ж був збудований ВЕСЬ будинок на той час!!!Ба більше, майже рік тому(в березні) було лише МЗК зробити і половину прибудинкової і ВСЕ!Все - можна було здати його за рік вже 5ть раз!!!Чому?Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир)Так от, це було тоді десь в жовтні, а вже через рік і 2міс. я підписав Основний договір і мені через 2тижні видали ключі(в грудні)Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ)А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити?Тому кажу, що syku вони!Ну, не такий вже і шалений, якщо порівняти з гривнедепозитом, чи ОВДП)) - а так просто, трохи вигідніше вкладення...Ну от, а мій виглядав ще в березні минулого року на 95% готовності!Ну, якби все було б так погано, то там оренда на такі маленькі смарти не стартувала від 10Кгрн!!!А є і по 14-16Кгрн!Наприклад 12,5К. (27м2)Чи 13К. (25м2)Чи 14,6К. (27м2)Нагадаю, що в мене 28м2(мало бути 27, але збудували чуть більший, - то я ще більше року тому доплачував за той метр по "старій ціні"/по початковій)