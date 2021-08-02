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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031>
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:20

  Успіх написав:
  Bolt написав:власне, що то сам центр, а не дупа світу над коліями
Ну, то як так?©😁
Як так, що в мене там кращі ціни, ніж в центрі?😁

Реальні здачі є?! Ціну можна будь яку правити. Поки, що бачу, що за якусь конуру, яка разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує, хочуть отримувати по триста баксів щомісяця. Тобто за шість років купити своє вкладення.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 10:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:разом з дешманським ремонтом і мебеллю обійшлась в 20 з копійками кує
🤦🏻 такі ціни були хіба що ДО повномасштабки!
Зараз від забудовника/голі стіни без ремонту пА30+ куїв за 24-28м2!!!

1лям 380к. (28м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... Xdpiu.html

А з ремонтом 2 лями! (теж 28м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... X99dO.html

Розумію, що зараз скажете - "це хотєлки"!
Ну ок, скільки скинуть 1куй, 2 максимум?
Все одно ціна голих стін такого метражу - близько 30К!!!
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 22:49

https://m.facebook.com/groups/384749435 ... ?ref=share
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:28

  Успіх написав:
  Bolt написав:То вже скільки часу гроші там поховані, з три роки?
Ну, типу ж форс-мажор(війна)
І все б то так, якби на момент початку повномасштабки було збудовано лише декілька поверхнів... - але ж був збудований ВЕСЬ будинок на той час!!!
Ба більше, майже рік тому(в березні) було лише МЗК зробити і половину прибудинкової і ВСЕ!
Все - можна було здати його за рік вже 5ть раз!!!
Чому?
Бо беру приклад з мого Авалону, де я купив на стадії "залитий фундамент мого під'їзду", а інших 2 під'їзди мали по 2 і 3поверхи збудовані(загалом є будинок з трьох під'їздів, де 2 по 8 поверхів і 1 на 10пов. = 200квартир)
Так от, це було тоді десь в жовтні, а вже через рік і 2міс. я підписав Основний договір і мені через 2тижні видали ключі(в грудні)

Тобто, розумієте який масштаб будівництва провели за рік і 2міс?(здали будинок/під ключ)
А Ріел що, за рік сране МЗК і половину прибудинкової не може зробити?
Тому кажу, що syku вони!

  Hotab написав:Виходячи з росту цін за ці три роки, то все одно шалений профіт в порівнянні з будь яким іншим інвестуванням
Ну, не такий вже і шалений, якщо порівняти з гривнедепозитом, чи ОВДП)) - а так просто, трохи вигідніше вкладення...
  Hotab написав:виглядає на 90+% готовим, але інвесторів мурижать вже доволі довго
Ну от, а мій виглядав ще в березні минулого року на 95% готовності!
  Bolt написав:Тож я навряд чи став жити в такій
Ну, якби все було б так погано, то там оренда на такі маленькі смарти не стартувала від 10Кгрн!!!
А є і по 14-16Кгрн! ;)

Наприклад 12,5К. (27м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk-re ... VQfPh.html

Чи 13К. (25м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... X9Alt.html

Чи 14,6К. (27м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aktual ... Xaojy.html


Нагадаю, що в мене 28м2(мало бути 27, але збудували чуть більший, - то я ще більше року тому доплачував за той метр по "старій ціні"/по початковій)

Долярек, там що в тому Ріелі якісь дауни смарт покупили?! Час від часу заходив по тим посиланням, що ви навели подивитись, як успішно просувається здача їх в оренду. Буквально тиждень тому заходив перша конура була 13 к стала 14, а третя 300 $, стала 350$.Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась. Десь з пів року тому ви теж давали посилання на сдачу смарита. Там було ще цікавіше.
Він висів більше місяця, ціназнижували двічі, після чого підняли, що вона стала більшою ніж початкова. Потім оголошення зникло. У вас там, що якась Змова по мінімальній ціні?! А хто выставить дешевше вивезуть в Брюховичі в багажнику(там з Левандівки не далеко доречі) 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:32

  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:43

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.


Непонятно, только рост на чем основан? В конце месяца пойду к арендатор за деньгами, тоже вот хочу с 500 грн накинуть. Но не вижу предпосылок к общему росту. 🤷‍♂️
Ещё разом ОЛХ нужно будет промониторить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:45

  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.


Непонятно, только рост на чем основан? В конце месяца пойду к арендатор за деньгами, тоже вот хочу с 500 грн накинуть. Но не вижу предпосылок к общему росту. 🤷‍♂️
Ещё разом ОЛХ нужно будет промониторить.

при просмотрах возможен торг. ставите цену 300 и вас продавливают до 250. ставите цену 350 и вас продавливают до 300. арендатор в любом случае счастлив что продавил целые 50уе. так лучше пусть радуется цене 300 чем 250, если нет разницы зачем сдавать дешевле? вот арендаторов считающих каждую копейку надо избегать. они съедут сразу же как только найдут вариант на 10$ дешевле. Им кажется что именно эти 10$ нужны для счастья.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:51

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:
Непонятно, только рост на чем основан? В конце месяца пойду к арендатор за деньгами, тоже вот хочу с 500 грн накинуть. Но не вижу предпосылок к общему росту. 🤷‍♂️
Ещё разом ОЛХ нужно будет промониторить.

при просмотрах возможен торг. ставите цену 300 и вас продавливают до 250. ставите цену 350 и вас продавливают до 300. арендатор в любом случае счастлив что продавил целые 50уе. так лучше пусть радуется цене 300 чем 250, если нет разницы зачем сдавать дешевле? вот арендаторов считающих каждую копейку надо избегать. они съедут сразу же как только найдут вариант на 10$ дешевле. Им кажется что именно эти 10$ нужны для счастья.

Так почему они сразу 350 не поставили?!
Короче продолжаю наблюдение Моё личное мнение, что они эти курятники больше, чем по 250 не сдадут.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:там що в тому Ріелі
Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"© :lol:

Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +


Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий :mrgreen:

Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі :lol: - ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я :mrgreen:
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