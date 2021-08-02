Успіх написав:Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"©
Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +
Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий
Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі - ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я
Так може, вони спеціально вам голову морочать зі здачею, а самі швиденько зробили жлоб ремонт і сдають вашого смарта? Раз такі шалені ціни і попит. 😎