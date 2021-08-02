RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:57

  Успіх написав:
  Bolt написав:там що в тому Ріелі
Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"© :lol:

Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +


Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий :mrgreen:

Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі :lol: - ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я :mrgreen:

Так може, вони спеціально вам голову морочать зі здачею, а самі швиденько зробили жлоб ремонт і сдають вашого смарта? Раз такі шалені ціни і попит. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1028102910301031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2520, 2521, 2522
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25213 16829750
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 11:18
Wirująświatła
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 61, 62, 63
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
625 284569
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2025 10:07
Wirująświatła
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1006, 1007, 1008
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10078 7214270
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2025 01:43
fox767676

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1415)
09.02.2025 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.