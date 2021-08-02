RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:57

  Успіх написав:
  Bolt написав:там що в тому Ріелі
Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"© :lol:

Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +


Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий :mrgreen:

Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі :lol: - ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я :mrgreen:

Так може, вони спеціально вам голову морочать зі здачею, а самі швиденько зробили жлоб ремонт і сдають вашого смарта? Раз такі шалені ціни і попит. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁

Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!

Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.

А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7539
З нами з: 18.03.21
Подякував: 237 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 15:54

  Bolt написав:https://m.facebook.com/groups/384749435353005/permalink/2053935981767667/?ref=share

старе хвали з подвір"я жени
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:11

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.

ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38365
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:15

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.

ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?

Возвращаются в утробу к матери
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27932
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3406 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:26

Wirująświatła

Возвращаются в утробу к матери


Тільки ті, кому не вистачило лампової бабусі з койкомісцем під доглядання до скоропостіжноі насильницької смерті від щедрого доглядання доглядача :D
Hotab
 
Повідомлень: 14346
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 10:25

  Успіх написав:
  Bolt написав:вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁

Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!

Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.

А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р :mrgreen:


Якась кидальська контора.
При інвестуванні в Вінниці здали майже вчасно, затримка декілька місяців.

Спрбуй зібрати сусідів і провести мітинг біля адміністрації.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2993 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1028102910301031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1007, 1008, 1009
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10084 7215229
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 17:45
BIGor
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2520, 2521, 2522
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25215 16830964
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2025 14:56
UA
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 61, 62, 63
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
625 284759
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2025 10:07
Wirująświatła

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.