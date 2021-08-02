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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:57

  Успіх написав:
  Bolt написав:там що в тому Ріелі
Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"© :lol:

Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +


Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий :mrgreen:

Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі :lol: - ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я :mrgreen:

Так може, вони спеціально вам голову морочать зі здачею, а самі швиденько зробили жлоб ремонт і сдають вашого смарта? Раз такі шалені ціни і попит. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 14:58

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁

Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!

Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.

А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 15:54

  Bolt написав:https://m.facebook.com/groups/384749435353005/permalink/2053935981767667/?ref=share

старе хвали з подвір"я жени
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:11

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.

ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:15

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.

ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?

Возвращаются в утробу к матери
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 00:26

Wirująświatła

Возвращаются в утробу к матери


Тільки ті, кому не вистачило лампової бабусі з койкомісцем під доглядання до скоропостіжноі насильницької смерті від щедрого доглядання доглядача :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 10:25

  Успіх написав:
  Bolt написав:вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁

Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!

Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.

А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р :mrgreen:


Якась кидальська контора.
При інвестуванні в Вінниці здали майже вчасно, затримка декілька місяців.

Спрбуй зібрати сусідів і провести мітинг біля адміністрації.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Хомякоид написав:провести мітинг
Не на часі©😁
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 00:48

Коротке відео(7хв)

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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:22

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Які ціни на однокімнатні квартири у Львові
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