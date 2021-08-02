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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 12:57
Успіх написав: Bolt написав:
там що в тому Ріелі
Що я можу сказати?))
Лише - "ДумайТЕ, ДійТЕ, БагатійТЕ!"©
Напевно, з ходом будівництва/доведення території до ладу, в'їзд все більше в комерції різних бізнесів... - от це все додає росту в ціні оренди.
А ще як школу/садочок там збудують, то ще буде +
Мабуть, треба цього місяця звернутись знову до "дівчинки з ріелу")) і запитати, коли/якого місяця планують здачу моєї черги?
А то минулого місяця оправдовувалась, що мовляв реєстри ще не відновились після кібератаки... - хоча і призналась, що до кінця минулого року - вони будинок не здали(а обіцяли)
Тож пох, що ті реєстри б працювали, якщо будинок і так не зданий
Ехххххххх, був би я крутим адвокатом - вони би плати мені пеню з пені за кожен місяць протермінування здачі
- ну, або просто їх кошмарив різними перевірками, якщо вони мали б ще крутіших адвокатів, ніж я
Так може, вони спеціально вам голову морочать зі здачею, а самі швиденько зробили жлоб ремонт і сдають вашого смарта? Раз такі шалені ціни і попит. 😎
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Bolt
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Додано: Нед 09 лют, 2025 14:58
Bolt написав:
вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁
Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!
Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.
А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р
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Додано: Нед 09 лют, 2025 15:54
Bolt написав:
https://m.facebook.com/groups/384749435353005/permalink/2053935981767667/?ref=share
старе хвали з подвір"я жени
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:11
Wirująświatła написав: Bolt написав:
Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.
ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:15
flyman написав: Wirująświatła написав: Bolt написав:
Вони там мабуть вже з місяць висят, логічно би було, щоб ціна знижувалась.
кстати нет. когда цена падает ждут дальнейшего падения и не арендуют. а когда растёт кидаются пока еще сильнее не подорожало.
ночують на вокзалі чи під мостом в очікуванні ліпшої ціни, чи вертаються на малу батьківщину?
Возвращаются в утробу к матери
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:26
Wirująświatła
Возвращаются в утробу к матери
Тільки ті, кому не вистачило лампової бабусі з койкомісцем під доглядання до скоропостіжноі насильницької смерті від щедрого доглядання доглядача
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Додано: Пон 10 лют, 2025 10:25
Успіх написав: Bolt написав:
вони спеціально вам голову морочать зі здачею
Кажете - треба поїхати і глянути самому?😁
Ні, ну я реально їхньої політики(та і інших деяких забудовників також) не розумію.
Ну ж логічно швиденько добудувати ті будинки, які на 80% і більше готовність і продати "залишок" квартир по вищому прайсу і мати реальні гроші!
Бо хто ж полізе зараз в котлован, чи напівзбудоване?
Тут рекламуй - не рекламуй, а результат буде... поганий!
Навіть, Є-оселею підкувались - мав би бути нормальний оберт грошей...
І їхній гендиректор восени на ютубі всюди "вистрибував" і розповідав, які вони розумні! Як вони круто керують/управляють компанією! Як майже всі загнулись, а вони пливуть, як криголам! І т.д. і т.п.
А в результаті - як прогноз гор(н)дона про кінець війни до кінця 2024р
Якась кидальська контора.
При інвестуванні в Вінниці здали майже вчасно, затримка декілька місяців.
Спрбуй зібрати сусідів і провести мітинг біля адміністрації.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 12:28
Хомякоид написав:
провести мітинг
Не на часі©😁
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Додано: Вів 25 лют, 2025 13:22
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Які ціни на однокімнатні квартири у Львові
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