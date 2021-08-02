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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 02:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ? ... IZZdVrj2wd
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 05:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Не побачив в якому місці там по кривій стіні пройшлись ворсистим валіком із снєжкой.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 06:15

  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ?si=YkTp6qIZZdVrj2wd


Туалет за шторкою?! 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:39

За крок до перевороту думок©

Bolt
До речі, був я недавно "у Вашому районі", де Ви здаєте свою квіточку))
Був за "Гетьманом", а потім пройшовся дворами до Княгині Ольги...
Так от, я щось дуже значення колись не придавав/не звертав увагу, що там просто НАЛІПЛЕНО п'яти/шести- і вище-поверхівок! :shock:
То ясен пень, чому там Вам, навіть, 500грн важко накинути до прайсу здачі квартири.
Там же конкуркнція економ і жорсткий економ - просто зашкалює!

Я там заходив до побратима, який знімає 1к. Каюсь, що не запитав, за скільки знімає(але як не забуду, то колись по телефону запитаю його)
Але думаю, що там не більше 6-7к))
Так як ремонту(на око) 25-30р!
Кухня там маленька(напевно 6м2), але ще й пралку туди поставили)) - і то не десь під тумбочки впихнули, а тупо збоку біля мийки :mrgreen: бо у ваннній, яка разом з туалетом - тупо нема місця на пралку!
А от кімна виглядає на 16-18м2(бо візуально виглядає довшою за мою 14м2)

Коротше - тут явно ніякого ремонту не вартує робити/вкидувати туєву хучу грошей.
Просто здавати поки не вб'ю до "нездаваємості"😁 а тоді продати, або продавати вже таку "елітку" :mrgreen:

Ну, або якийсь мінімальний косметичний ремонт зробити - типу все пофарбувати поверха всього :mrgreen: + замінити змішувачі води + обклеїти плівкою кухонні меблі.
То може 500грн можна було б і накинути :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24

  Успіх написав:Bolt
До речі, був я недавно "у Вашому районі", де Ви здаєте свою квіточку))
Був за "Гетьманом", а потім пройшовся дворами до Княгині Ольги...
Так от, я щось дуже значення колись не придавав/не звертав увагу, що там просто НАЛІПЛЕНО п'яти/шести- і вище-поверхівок! :shock:
То ясен пень, чому там Вам, навіть, 500грн важко накинути до прайсу здачі квартири.
Там же конкуркнція економ і жорсткий економ - просто зашкалює!

Я там заходив до побратима, який знімає 1к. Каюсь, що не запитав, за скільки знімає(але як не забуду, то колись по телефону запитаю його)
Але думаю, що там не більше 6-7к))
Так як ремонту(на око) 25-30р!
Кухня там маленька(напевно 6м2), але ще й пралку туди поставили)) - і то не десь під тумбочки впихнули, а тупо збоку біля мийки :mrgreen: бо у ваннній, яка разом з туалетом - тупо нема місця на пралку!
А от кімна виглядає на 16-18м2(бо візуально виглядає довшою за мою 14м2)

Коротше - тут явно ніякого ремонту не вартує робити/вкидувати туєву хучу грошей.
Просто здавати поки не вб'ю до "нездаваємості"😁 а тоді продати, або продавати вже таку "елітку" :mrgreen:

Ну, або якийсь мінімальний косметичний ремонт зробити - типу все пофарбувати поверха всього :mrgreen: + замінити змішувачі води + обклеїти плівкою кухонні меблі.
То може 500грн можна було б і накинути :lol:

Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на куню
Сорокпятка нормально встала.
Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.
То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.
На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри. Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру. На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05

Покищо НЕ купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру. На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Саме так!
Тому, або нехай вбивають "до ручки", або зробити косметику за 1куй бакінських, щоб не скотилась ціна до мішка картоплі!😁
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  #<1 ... 1029103010311032
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