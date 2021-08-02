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Додано: Пон 03 бер, 2025 02:45
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 03 бер, 2025 05:37
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Не побачив в якому місці там по кривій стіні пройшлись ворсистим валіком із снєжкой.
Додано: Пон 03 бер, 2025 06:15
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:39
За крок до перевороту думок©
Bolt
До речі, був я недавно "у Вашому районі", де Ви здаєте свою квіточку))
Був за "Гетьманом", а потім пройшовся дворами до Княгині Ольги...
Так от, я щось дуже значення колись не придавав/не звертав увагу, що там просто НАЛІПЛЕНО п'яти/шести- і вище-поверхівок!
То ясен пень, чому там Вам, навіть, 500грн важко накинути до прайсу здачі квартири.
Там же конкуркнція економ і жорсткий економ - просто зашкалює!
Я там заходив до побратима, який знімає 1к. Каюсь, що не запитав, за скільки знімає(але як не забуду, то колись по телефону запитаю його)
Але думаю, що там не більше 6-7к))
Так як ремонту(на око) 25-30р!
Кухня там маленька(напевно 6м2), але ще й пралку туди поставили)) - і то не десь під тумбочки впихнули, а тупо збоку біля мийки бо у ваннній, яка разом з туалетом - тупо нема місця на пралку!
А от кімна виглядає на 16-18м2(бо візуально виглядає довшою за мою 14м2)
Коротше - тут явно ніякого ремонту не вартує робити/вкидувати туєву хучу грошей.
Просто здавати поки не вб'ю до "нездаваємості"😁 а тоді продати, або продавати вже таку "елітку"
Ну, або якийсь мінімальний косметичний ремонт зробити - типу все пофарбувати поверха всього + замінити змішувачі води + обклеїти плівкою кухонні меблі.
То може 500грн можна було б і накинути
Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24
Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на куню
Сорокпятка нормально встала.
Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.
То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.
На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри. Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру. На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05
Покищо НЕ купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Саме так!
Тому, або нехай вбивають "до ручки", або зробити косметику за 1куй бакінських, щоб не скотилась ціна до мішка картоплі!😁
Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:00
Типова поведінка ...пі.д.р.сов, запропонуйте їй замінити змішувачь у ванній за 200 евро за її рахунок , буде вас проклинати до ранку наступного року і згадувати як ви їй занадто дорого здавали але вона чьомусь не переїхала туди де "дешевше"
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