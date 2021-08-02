Успіх написав:

Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру.

Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на кунюСорокпятка нормально встала.Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри.На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.