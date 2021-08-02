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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 бер, 2025 02:45
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Додано: Пон 03 бер, 2025 05:37
Не побачив в якому місці там по кривій стіні пройшлись ворсистим валіком із снєжкой.
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Hotab
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Додано: Пон 03 бер, 2025 06:15
Успіх написав:
https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ?si=YkTp6qIZZdVrj2wd
Туалет за шторкою?! 😺
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Bolt
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:39
Bolt
До речі, був я недавно "у Вашому районі", де Ви здаєте свою квіточку))
Був за "Гетьманом", а потім пройшовся дворами до Княгині Ольги...
Так от, я щось дуже значення колись не придавав/не звертав увагу, що там просто НАЛІПЛЕНО п'яти/шести- і вище-поверхівок!
То ясен пень, чому там Вам, навіть, 500грн важко накинути до прайсу здачі квартири.
Там же конкуркнція економ і жорсткий економ - просто зашкалює!
Я там заходив до побратима, який знімає 1к. Каюсь, що не запитав, за скільки знімає(але як не забуду, то колись по телефону запитаю його)
Але думаю, що там не більше 6-7к))
Так як ремонту(на око) 25-30р!
Кухня там маленька(напевно 6м2), але ще й пралку туди поставили)) - і то не десь під тумбочки впихнули, а тупо збоку біля мийки
бо у ваннній, яка разом з туалетом - тупо нема місця на пралку!
А от кімна виглядає на 16-18м2(бо візуально виглядає довшою за мою 14м2)
Коротше - тут явно ніякого ремонту не вартує робити/вкидувати туєву хучу грошей.
Просто здавати поки не вб'ю до "нездаваємості"😁 а тоді продати, або продавати вже таку "елітку"
Ну, або якийсь мінімальний косметичний ремонт зробити - типу все пофарбувати поверха всього
+ замінити змішувачі води + обклеїти плівкою кухонні меблі.
То може 500грн можна було б і накинути
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:24
Успіх написав:Bolt
До речі, був я недавно "у Вашому районі", де Ви здаєте свою квіточку))
Був за "Гетьманом", а потім пройшовся дворами до Княгині Ольги...
Так от, я щось дуже значення колись не придавав/не звертав увагу, що там просто НАЛІПЛЕНО п'яти/шести- і вище-поверхівок!
То ясен пень, чому там Вам, навіть, 500грн важко накинути до прайсу здачі квартири.
Там же конкуркнція економ і жорсткий економ - просто зашкалює!
Я там заходив до побратима, який знімає 1к. Каюсь, що не запитав, за скільки знімає(але як не забуду, то колись по телефону запитаю його)
Але думаю, що там не більше 6-7к))
Так як ремонту(на око) 25-30р!
Кухня там маленька(напевно 6м2), але ще й пралку туди поставили)) - і то не десь під тумбочки впихнули, а тупо збоку біля мийки
бо у ваннній, яка разом з туалетом - тупо нема місця на пралку!
А от кімна виглядає на 16-18м2(бо візуально виглядає довшою за мою 14м2)
Коротше - тут явно ніякого ремонту не вартує робити/вкидувати туєву хучу грошей.
Просто здавати поки не вб'ю до "нездаваємості"😁 а тоді продати, або продавати вже таку "елітку"
Ну, або якийсь мінімальний косметичний ремонт зробити - типу все пофарбувати поверха всього
+ замінити змішувачі води + обклеїти плівкою кухонні меблі.
То може 500грн можна було б і накинути
Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на куню
Сорокпятка нормально встала.
Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.
То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.
На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри. Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру. На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
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Bolt
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:05
Bolt написав:
Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру. На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Саме так!
Тому, або нехай вбивають "до ручки", або зробити косметику за 1куй бакінських, щоб не скотилась ціна до мішка картоплі!😁
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:00
Bolt написав: Успіх написав:
Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на куню
Сорокпятка нормально встала.
Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.
То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.
На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри. Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру.
На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Типова поведінка ...пі.д.р.сов, запропонуйте їй замінити змішувачь у ванній за 200 евро за її рахунок , буде вас проклинати до ранку наступного року і згадувати як ви їй занадто дорого здавали але вона чьомусь не переїхала туди де "дешевше"
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Vadim_
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:04
Vadim_ написав: Bolt написав: Успіх написав:
Ну так і є 6 квадратів, пральку впхнув на куню
Сорокпятка нормально встала.
Кімнати великі. Загальна площа 48 м.+засклена і утеплені лоджія 3 м.
То не тільки в тій локації але і загалом по Львову в тих спальниках будь здоров конкуренція.
На минулому тижні вивозив два холодильника з Тролейбусної дев"ятиповерівка навпроти депо. З" їжджада квартиранка яка довго там жила, вивозила своє барахло. В квартирі вже починали працювати майстри. Так тітка, що з"їжджала жалілась, що знімала ту двушку(ну як сказати ремонт або пізній совок, або початок незалежності, тобто з 30 років) за 8 тис.. Жалілась, що господарі ніфіга не хотіли вкладатись в квартиру.
На, що я зауважив, що то просто не доцільно. Вбухати туди нехай десятку баксів, щоб на тисячу-півтори брати більше за оренду.
Типова поведінка ...пі.д.р.сов, запропонуйте їй замінити змішувачь у ванній за 200 евро за її рахунок , буде вас проклинати до ранку наступного року і згадувати як ви їй занадто дорого здавали але вона чьомусь не переїхала туди де "дешевше"
До речі на рахунок змішувача. Мій бувший співпрацівник по ЛАЗу поїхав до Тернополя бо знайшов там роботу, з його слів на Україно-Данському Сп з ЗП, щось біля 800 паперів.
Орендував там двушку за 220 $
Ну і раз пише мені який змішувач краще купити в орендну хату бо той зламався.
Значить на моё питання, чому він міняє змішувач за свої гроші:
А хіба в договорі ремонт прописують?
Міняю сам, бо попередній поламав...
Там штоковий перемикач був.
Він мнене трохи бісив і я його надавив ...
А далі пише ...
-Але коли будемо з'їзджати, свій хочу забрати
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Bolt
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:14
Bolt написав: Vadim_ написав: Bolt написав:
Типова поведінка ...пі.д.р.сов, запропонуйте їй замінити змішувачь у ванній за 200 евро за її рахунок , буде вас проклинати до ранку наступного року і згадувати як ви їй занадто дорого здавали але вона чьомусь не переїхала туди де "дешевше"
До речі на рахунок змішувача. Мій бувший співпрацівник по ЛАЗу поїхав до Тернополя бо знайшов там роботу, з його слів на Україно-Данському Сп з ЗП, щось біля 800 паперів.
Орендував там двушку за 220 $
Ну і раз пише мені який змішувач краще купити в орендну хату бо той зламався.
Значить на моё питання, чому він міняє змішувач за свої гроші:
А хіба в договорі ремонт прописують?
Міняю сам, бо попередній поламав...
Там штоковий перемикач був.
Він мнене трохи бісив і я його надавив ...
А далі пише ...
-Але коли будемо з'їзджати, свій хочу забрати
???
Орендні умови повинні бути як у Японії , я згоден платити податок Державі,але і Держжава повинна мене захищати , заселення у голі стіни , завдаток за 5 місяців, при виселенні миють ретельно кухню і все а не включають мороза шо воно так і було
Але наразі в оренду здають не голі стіни
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Vadim_
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 21:46
Vadim_ написав: Bolt написав: Vadim_ написав:
До речі на рахунок змішувача. Мій бувший співпрацівник по ЛАЗу поїхав до Тернополя бо знайшов там роботу, з його слів на Україно-Данському Сп з ЗП, щось біля 800 паперів.
Орендував там двушку за 220 $
Ну і раз пише мені який змішувач краще купити в орендну хату бо той зламався.
Значить на моё питання, чому він міняє змішувач за свої гроші:
А хіба в договорі ремонт прописують?
Міняю сам, бо попередній поламав...
Там штоковий перемикач був.
Він мнене трохи бісив і я його надавив ...
А далі пише ...
-Але коли будемо з'їзджати, свій хочу забрати
???
Орендні умови повинні бути як у Японії , я згоден платити податок Державі,але і Держжава повинна мене захищати , заселення у голі стіни , завдаток за 5 місяців, при виселенні миють ретельно кухню і все а не включають мороза шо воно так і було
Але наразі в оренду здають не голі стіни
Ну типа він купив поставив, а буде виїжджати поставить той що був, який він зламав.
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Bolt
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