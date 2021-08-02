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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51

https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 022525396/
Коменти бімба. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16

Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
https://fb.watch/ynOUx30MD7/
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47

Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29

  Hotab написав:Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..

Пофіг, що туалет по балкону. У австрійців для цього нічні вази були. 😺
Bolt
 
Повідомлень: 3388
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  #<1 ... 1030103110321033
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