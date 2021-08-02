Додано: Пон 17 бер, 2025 23:33

Так реагують люди, які не знають Львів.

По-перше, той будинок в та квартира не мають ніякого відношення до інвестиції пана Успіх.

Такі квартири де вхід з внутрішніх балконів - є в самому центрі Львова, припустимо в районі Оперного театру. Там треба ролуміти, що після того, як Львів після частини Польші (всього 18 років), а до цього Австро-Угорської імперії був заселений росіянцями з РСФСР.

Якщо такий росіянець був полковником КДБ - отримував велику повноцінну квартиру когось із поляків: професорів або лікарів.

Якщо ні - звичайний виконавець розстрілів - то переплановані велетенські квартири з «австрійських люксів» та польських - шикарно побудованих - квартир.

Саме в такій квартирі - де вхід з балконів та антресолей - я жив у Львові в останній чверті ХХ сторіччя. Було незвично і дивно, але то реальність. Подивився це відео і здивувався: дійсно мабуть саме та квартира. Ну, існують такі. А що робити.



Є певна - невірна на сьогодні «картинка» справжнього «львівʼянина». Це патріот, волонтер та чесна людина. Насправді це не так: і крадуть, як всі і живуть не так, як в Біблії написано. І мають такі квартири в оренду.

Дивуєтеся? Я - ні.



Але ніде правди літи: не тільки в Києві є «смарти» площею по 2,5…7,5 кв.м.

Є і у Львові квартири а оренду по 6 000 гривень.

Ну вони такі. Не всім же платити лендлордам по 500$ на місяць.

Комусь є житло і по 6000 гривень.



Висновок: не плутати район Львова Левандівка, де в основному будинки щ білої цегли - і де ж зовсім нові новобудови, в якій є квартира пана Успіх - з центром Львова, де зберігалися будинки старих часів незвичної архітектури - в основному від австрійських та польських ахітекторів.

Ну, вони перероблені, переплановані і вони ось такі…