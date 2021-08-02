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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51

https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 022525396/
Коменти бімба. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16

Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
https://fb.watch/ynOUx30MD7/
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47

Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29

  Hotab написав:Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..

Пофіг, що туалет по балкону. У австрійців для цього нічні вази були. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 23:33

Так реагують люди, які не знають Львів.
По-перше, той будинок в та квартира не мають ніякого відношення до інвестиції пана Успіх.
Такі квартири де вхід з внутрішніх балконів - є в самому центрі Львова, припустимо в районі Оперного театру. Там треба ролуміти, що після того, як Львів після частини Польші (всього 18 років), а до цього Австро-Угорської імперії був заселений росіянцями з РСФСР.
Якщо такий росіянець був полковником КДБ - отримував велику повноцінну квартиру когось із поляків: професорів або лікарів.
Якщо ні - звичайний виконавець розстрілів - то переплановані велетенські квартири з «австрійських люксів» та польських - шикарно побудованих - квартир.
Саме в такій квартирі - де вхід з балконів та антресолей - я жив у Львові в останній чверті ХХ сторіччя. Було незвично і дивно, але то реальність. Подивився це відео і здивувався: дійсно мабуть саме та квартира. Ну, існують такі. А що робити.

Є певна - невірна на сьогодні «картинка» справжнього «львівʼянина». Це патріот, волонтер та чесна людина. Насправді це не так: і крадуть, як всі і живуть не так, як в Біблії написано. І мають такі квартири в оренду.
Дивуєтеся? Я - ні.

Але ніде правди літи: не тільки в Києві є «смарти» площею по 2,5…7,5 кв.м.
Є і у Львові квартири а оренду по 6 000 гривень.
Ну вони такі. Не всім же платити лендлордам по 500$ на місяць.
Комусь є житло і по 6000 гривень.

Висновок: не плутати район Львова Левандівка, де в основному будинки щ білої цегли - і де ж зовсім нові новобудови, в якій є квартира пана Успіх - з центром Львова, де зберігалися будинки старих часів незвичної архітектури - в основному від австрійських та польських ахітекторів.
Ну, вони перероблені, переплановані і вони ось такі…
akurt
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