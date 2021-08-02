Коменти бімба. 😺
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51
Коменти бімба. 😺
Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16
Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47
Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29
Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:43
А жири в маслі - ростуть!))
А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть!
Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
Але тут правда, з балконом
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