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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51

https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 022525396/
Коменти бімба. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16

Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
https://fb.watch/ynOUx30MD7/
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47

Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29

  Hotab написав:Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..

Пофіг, що туалет по балкону. У австрійців для цього нічні вази були. 😺
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:43

А жири в маслі - ростуть!))

А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:22

  Успіх написав:А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом

Глянув, інша пропозиція в вашому будинку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... g%7Cnormal
У вас, що збірка якихось неадекватів там?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:45

  Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?

Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).

До речі хотів вас запитати - чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( такі величезні ризики під час повномасштабної війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...

За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся, жуй манго та кокоси пий))
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 21 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:52

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?

Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).

До речі хотів вас запитати чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( під час війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...

За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює тільки одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся жуй манго та кокоси пий))


В Вінниці не був. Все дистанційно.
Оренда вже пішла. Враховуючи сьгоднішні ціни аналогів плюс оренда теж вийшло непогано.
Хомякоид
 
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