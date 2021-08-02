Коменти бімба. 😺
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51
Коменти бімба. 😺
Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16
Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47
Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29
Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:43
А жири в маслі - ростуть!))
А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть!
Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
Але тут правда, з балконом
Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:22
Глянув, інша пропозиція в вашому будинку.
У вас, що збірка якихось неадекватів там?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:45
Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).
До речі хотів вас запитати - чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( такі величезні ризики під час повномасштабної війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...
За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся, жуй манго та кокоси пий))
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 21 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:52
В Вінниці не був. Все дистанційно.
Оренда вже пішла. Враховуючи сьгоднішні ціни аналогів плюс оренда теж вийшло непогано.
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