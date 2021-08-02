RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 10:51

https://www.facebook.com/groups/3847494 ... 022525396/
Коменти бімба. 😺
Bolt
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:16

Ну шо Долярек пролітає разом зі своїм смартом в іпенях Левандівки, як фанера.
Для не львівських.
Звідти 3 хв пішки до Оперного, 5 до ратуші.
https://fb.watch/ynOUx30MD7/
Пи. Си я до речі брухт вивозив через будинок ліворуч від тої квартири. Подібне планування, але туалет в хаті вхід через балкон.
4 поверх. Там пацани повністтю збили всю. штукатурку і зняли паркет. І в такому стані хочуть 40 тис дол. Думаю загальна площа не більше 35 квадратів.
Bolt
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 17:47

Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..
Hotab
 
Повідомлень: 14516
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 18:29

  Hotab написав:Bolt
Ремонт там ще австрійці робили.. Треба б «пройтись фігурним валиком з сніжкою»..

Пофіг, що туалет по балкону. У австрійців для цього нічні вази були. 😺
Bolt
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:43

А жири в маслі - ростуть!))

А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7772
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 17:22

  Успіх написав:А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом

Глянув, інша пропозиція в вашому будинку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... g%7Cnormal
У вас, що збірка якихось неадекватів там?
Bolt
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3006 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:45

  Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?

Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).

До речі хотів вас запитати - чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( такі величезні ризики під час повномасштабної війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...

За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся, жуй манго та кокоси пий))
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 21 бер, 2025 18:55, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1174
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:52

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?

Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).

До речі хотів вас запитати чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( під час війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...

За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює тільки одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся жуй манго та кокоси пий))


В Вінниці не був. Все дистанційно.
Оренда вже пішла. Враховуючи сьгоднішні ціни аналогів плюс оренда теж вийшло непогано.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3006 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:42

Хомякоид Можете по цифрам розписати , якщо не складно, дякую
motilek
 
Повідомлень: 9
З нами з: 21.03.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1030103110321033
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1012, 1013, 1014
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
10139 7246184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 бер, 2025 20:16
gonchik74
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2523, 2524, 2525
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25249 16879103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 бер, 2025 22:20
ihorkyiv
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 65, 66, 67
Успіх » Пон 02 сер, 2021 10:10
667 295065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 бер, 2025 23:30
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8082)
21.03.2025 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.