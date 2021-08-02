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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1031103210331034
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 17:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Смарт в оренді )

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 08:17

  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ?
Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?

Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).

До речі хотів вас запитати - чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( такі величезні ризики під час повномасштабної війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...

За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся, жуй манго та кокоси пий))


Тут на сусідній гілці таке пишуть.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.

Як у вас SP 500 ? :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 08:53

Якщо мова про тимчасові просадки, то вони завжди були і будуть. Головне не панікувати і НЕ виходити з ринку, як каже мій брокер. Ви ж не хапаєтесь за сердце ( хоча хто його знає )) і не починаєте продавати свою інвеШтицію, кожного разу коли на Україну летять шахеди, а ймовірність влучення хоч і мізерна, але є.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 09:51

  Hotab написав:Смарт в оренді )

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унітаз в шафі, або на балконі
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:03

  Bolt написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ?si=YkTp6qIZZdVrj2wd


Туалет за шторкою?! 😺

душ за шторкою, а трон на видному місці
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:17

  Bolt написав:
  Успіх написав:А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом

Глянув, інша пропозиція в вашому будинку.
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... g%7Cnormal
У вас, що збірка якихось неадекватів там?

В столиці в 5 хв пішкарусом до ШРТ типу метро у півтори рази дешевше нахалбуд.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Яким боком SP 500 і крипта до РН?
Тут же нема таких, що за крипту купили квартиру/будинок!😅

Так що панове, уважно читаємо назву гілки!
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:36

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

От ремонт не з розмахом і 12К/міс (25м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... XFfxD.html

А от якщо на 5м2 площа більша + повісити пару картин і кинути килимок на підлогу - вже 16К/міс😁
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... XAYBy.html
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:22

  Успіх написав:От ремонт не з розмахом і 12К/міс (25м2)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... XFfxD.html

А от якщо на 5м2 площа більша + повісити пару картин і кинути килимок на підлогу - вже 16К/міс😁
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/orenda ... XAYBy.html

Плитка просто бомба. 🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 22:31

  Успіх написав:Яким боком SP 500 і крипта до РН?
Тут же нема таких, що за крипту купили квартиру/будинок!😅

Так що панове, уважно читаємо назву гілки!

в якому ВП ЖК продають кавалірки за крипту?
flyman
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  #<1 ... 1031103210331034
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