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Хомякоид написав:То що панство можна щось взяти пристойне в місті Лева тис. за 50 ? Щоб давало вихлоп від 20 тис. ?
Можете придбати гостинку на Сихові, в панельній дев'ятиповерхівці( щось подібне як у того горезвісного інвеШтора із Анталії)).
До речі хотів вас запитати - чи вартує так важко працювати на німецького пана і купувати два роки тому інвестиційну квартирко в Вінниці ( такі величезні ризики під час повномасштабної війни (!!!) по 950 $ за метр )? Це ще потрібно було мабуть їздити до України, оформляти, переживати чи добудують і тд. А якщо ви ще й ремонт робили і здаєте в оренду то тим більше...
За ці два роки інвестиції в акції SP 500 принесли мінімум 50% прибутку, через брокера, який мені повторює одну фразу - ти тільки лежи на пляжі і не смикайся, жуй манго та кокоси пий))
Тут на сусідній гілці таке пишуть.
Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Якщо мова про тимчасові просадки, то вони завжди були і будуть. Головне не панікувати і НЕ виходити з ринку, як каже мій брокер. Ви ж не хапаєтесь за сердце ( хоча хто його знає )) і не починаєте продавати свою інвеШтицію, кожного разу коли на Україну летять шахеди, а ймовірність влучення хоч і мізерна, але є.