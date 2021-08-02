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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:за крипту?
Подейкують, що за крипту можна купити кавалірки на Балі!
А може на є-Балі? 😁
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  #<1 ... 1032103310341035
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