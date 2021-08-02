Подейкують, що за крипту можна купити кавалірки на Балі!
А може на є-Балі? 😁
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 03 кві, 2025 10:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:32
не гоже порядним інтелегентним людям срати в приміщенні там де живуть, не даремно у всіх старих польских будинках "тронна кімната" розміщувалась десь в коридорі подалі від житлових приміщень ! і Так досі багато де в Польщі та Україні є ! Тому, як корінний львівянин, вважаю що не потрбіно сральник тягти в квартиру (хату) А тих хто любить радувати оточуючих звуками і чудовим амбре на виході - ну це ваш вибір
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:37
балкон не проблема - добудуєте через рік два метрів на 5-10 м2 розширите
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