Подейкують, що за крипту можна купити кавалірки на Балі!
А може на є-Балі? 😁
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 03 кві, 2025 10:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:32
не гоже порядним інтелегентним людям срати в приміщенні там де живуть, не даремно у всіх старих польских будинках "тронна кімната" розміщувалась десь в коридорі подалі від житлових приміщень ! і Так досі багато де в Польщі та Україні є ! Тому, як корінний львівянин, вважаю що не потрбіно сральник тягти в квартиру (хату) А тих хто любить радувати оточуючих звуками і чудовим амбре на виході - ну це ваш вибір
як тут наприклад
або тут
от підбірка
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 кві, 2025 13:05, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:37
балкон не проблема - добудуєте через рік два метрів на 5-10 м2 розширите, для Львова не проблема
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 кві, 2025 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 кві, 2025 11:52
ЦА арендаторов?
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.
Додано: Чет 03 кві, 2025 12:34
Не знаю, как в Сокольниках
Моя арендатор-ка на Липинского - ишачит в Маке
Сожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит.
Как-то наскрябуют, на двоих.
Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.
Это ты просто с той стороны баррикады не побывал.
Доверчивый ты, паря.
И ленивый.
Но, твоё будет царство Божье.
От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.
Додано: Чет 03 кві, 2025 13:05
Та понимаю, что ИТшника и может пару куе зарабатывает. Но с другой стороны есть пару десят объявлений на ЛОХе в диапазоне 8-10 кг на схржее жилье. Так, что особо не разгонишся.
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