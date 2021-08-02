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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:за крипту?
Подейкують, що за крипту можна купити кавалірки на Балі!
А може на є-Балі? 😁
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:32

  flyman написав:
  Bolt написав:
  Успіх написав:https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ?si=YkTp6qIZZdVrj2wd


Туалет за шторкою?! 😺

душ за шторкою, а трон на видному місці

не гоже порядним інтелегентним людям срати в приміщенні там де живуть, не даремно у всіх старих польских будинках "тронна кімната" розміщувалась десь в коридорі подалі від житлових приміщень ! і Так досі багато де в Польщі та Україні є ! Тому, як корінний львівянин, вважаю що не потрбіно сральник тягти в квартиру (хату) :roll: А тих хто любить радувати оточуючих звуками і чудовим амбре на виході - ну це ваш вибір :mrgreen:
як тут наприклад
https://cdn.abo.media/upload/article/o_ ... 1gpk1k.jpg
або тут
https://www.skyscrapercity.com/cdn-cgi/ ... g.8510195/
от підбірка
https://www.skyscrapercity.com/posts/191517078/
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 кві, 2025 13:05, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:37

  Успіх написав:А ціни - НЕ падають в моєму будинку. Навіть, трошки ростуть! :D

Тут 27м2 (в мене - 28)
1 655 798
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam ... XDRWM.html
Але тут правда, з балконом

балкон не проблема - добудуєте через рік два метрів на 5-10 м2 розширите, для Львова не проблема :mrgreen:
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 кві, 2025 12:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:52

  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

ЦА арендаторов?
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:34

  Bolt написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

ЦА арендаторов?

Не знаю, как в Сокольниках
Моя арендатор-ка :D на Липинского - ишачит в Маке
Сожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит.
Как-то наскрябуют, на двоих.
Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.

Это ты просто с той стороны баррикады не побывал.
Доверчивый ты, паря.
И ленивый.
Но, твоё будет царство Божье. :lol:
От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:05

  anduzenko написав:
  Bolt написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

ЦА арендаторов?

Не знаю, как в Сокольниках
Моя арендатор-ка :D на Липинского - ишачит в Маке
Сожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит.
Как-то наскрябуют, на двоих.
Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.

Это ты просто с той стороны баррикады не побывал.
Доверчивый ты, паря.
И ленивый.
Но, твоё будет царство Божье. :lol:
От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.

Та понимаю, что ИТшника и может пару куе зарабатывает. Но с другой стороны есть пару десят объявлений на ЛОХе в диапазоне 8-10 кг на схржее жилье. Так, что особо не разгонишся.
Bolt
 
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