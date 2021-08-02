Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Успіх написав:https://youtube.com/shorts/3KhfNEr_IRQ?si=YkTp6qIZZdVrj2wd
Туалет за шторкою?! 😺
душ за шторкою, а трон на видному місці
не гоже порядним інтелегентним людям срати в приміщенні там де живуть, не даремно у всіх старих польских будинках "тронна кімната" розміщувалась десь в коридорі подалі від житлових приміщень ! і Так досі багато де в Польщі та Україні є ! Тому, як корінний львівянин, вважаю що не потрбіно сральник тягти в квартиру (хату) А тих хто любить радувати оточуючих звуками і чудовим амбре на виході - ну це ваш вибір
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 кві, 2025 13:13, всього редагувалось 4 разів.
anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2. С будущим видом на стену соседнего дома. Под аренду. Болту на заметку.
ЦА арендаторов? Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.
anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2. С будущим видом на стену соседнего дома. Под аренду. Болту на заметку.
ЦА арендаторов?
Не знаю, как в Сокольниках Моя арендатор-ка на Липинского - ишачит в Маке Сожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит. Как-то наскрябуют, на двоих. Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.
Это ты просто с той стороны баррикады не побывал. Доверчивый ты, паря. И ленивый. Но, твоё будет царство Божье. От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.
anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2. С будущим видом на стену соседнего дома. Под аренду. Болту на заметку.
ЦА арендаторов?
Не знаю, как в Сокольниках Моя арендатор-ка на Липинского - ишачит в Маке Сожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит. Как-то наскрябуют, на двоих. Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.
Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.
Это ты просто с той стороны баррикады не побывал. Доверчивый ты, паря. И ленивый. Но, твоё будет царство Божье. От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.
Та понимаю, что ИТшника и может пару куе зарабатывает. Но с другой стороны есть пару десят объявлений на ЛОХе в диапазоне 8-10 кг на схржее жилье. Так, что особо не разгонишся.