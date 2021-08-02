Додано: Чет 03 кві, 2025 12:34

Bolt написав: anduzenko написав: Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.

С будущим видом на стену соседнего дома.

Под аренду.

Болту на заметку. Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.С будущим видом на стену соседнего дома.Под аренду.Болту на заметку.

ЦА арендаторов?

ЦА арендаторов?

Я своему еле 500 грн накинул до 8500.При том, что вчера был рядом со своей арендной хатой. В сотне метров АТБ есть, около него доска объявлений, на которой с пяток объ явлений об аренде квартир. На некоторых цены порядка 8,5-9 тыс то вообщем то не противоречит, тому, что вижу на ЛОХе.

Не знаю, как в СокольникахМоя арендатор-кана Липинского - ишачит в МакеСожитель ейный вроде как в интернете чегой-то робит.Как-то наскрябуют, на двоих.Ты не про то думай. Не каких арендаторов ждёшь в свою прелесть. А какие квартиры выбирают себе платёжеспособные арендаторы, которые могут себе позволить выбирать не самое дешёвое.Это ты просто с той стороны баррикады не побывал.Доверчивый ты, паря.И ленивый.Но, твоё будет царство Божье.От жизни лучше получать удовольствие, чем профит.