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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:27

  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43

  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках? В эпцентре мордора лаптебалалаечных мутантов?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:15

  барабашов написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках? В эпцентре мордора лаптебалалаечных мутантов?


Після аварії на форді, і збірки сального мішка по запчастинам колінний сустав і мізки звідти приживилися до мозжичка і тімячка , і тепер назва топіка більше не читабельна.
Hotab
 
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  #<1 ... 1033103410351036
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