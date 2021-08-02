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З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Хороша інвештиція. А хто інвештор? Стоматолог, юрист, чиновник?