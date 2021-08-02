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З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Хороша інвештиція. А хто інвештор? Стоматолог, юрист, чиновник?
З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Хороша інвештиція. А хто інвештор? Стоматолог, юрист, чиновник?
Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу. Вищеперечисленна категорія більше цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))
roberto dark написав:Якщо мова про тимчасові просадки, то вони завжди були і будуть. Головне не панікувати і НЕ виходити з ринку, як каже мій брокер. Ви ж не хапаєтесь за сердце ( хоча хто його знає )) і не починаєте продавати свою інвеШтицію, кожного разу коли на Україну летять шахеди, а ймовірність влучення хоч і мізерна, але є.
Як там тимчасові просадки ? З сусідньої гілки
Обвал сегодня знатный. СП500 минус 4.79% И это еще ничего. Эппл, например, минус 9.25% Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.
Хороша інвештиція. А хто інвештор? Стоматолог, юрист, чиновник?
Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу. Вищеперечисленна категорія більше цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))
У них норм ситуація, так. Величезна держава, 150 млн чоловік, велетенські ресурси. Вони можуть їх транжирити.
На відміну від уродів у вишиванках до пупа з російськими паспортами в кишені. Ці реально не вміють управляти. Корупція, дерибан, абсолютна бесхозяйствєнность, де індустріалізація, депопуляція, втрата територій, енергетики, деструкція медицини і освіти - основні досягнення укро-Ылітм за 34 роки. Найпаскулніше, що уроди за 11 років війни не здатні створити балістичні ракети, хоча мають всі ресурси для цього.
Я не бачу жодних перспектив тут. Взагалі ніяких, при такому управлінні
Frant написав: Хороша інвештиція. А хто інвештор? Стоматолог, юрист, чиновник?
Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу. Вищеперечисленна категорія більше цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))
У них норм ситуація, так. Величезна держава, 150 млн чоловік, велетенські ресурси. Вони можуть їх транжирити.
На відміну від уродів у вишиванках до пупа з російськими паспортами в кишені. Ці реально не вміють управляти. Корупція, дерибан, абсолютна бесхозяйствєнность, де індустріалізація, депопуляція, втрата територій, енергетики, деструкція медицини і освіти - основні досягнення укро-Ылітм за 34 роки. Найпаскулніше, що уроди за 11 років війни не здатні створити балістичні ракети, хоча мають всі ресурси для цього.
Я не бачу жодних перспектив тут. Взагалі ніяких, при такому управлінні
Тоді, що ви тут ще робите?! Го рюкзачокмі на Білорусь, актуальний маршрут зараз, після того як на Румунію кордон прикрили.