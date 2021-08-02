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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:27

  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43

  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках? В эпцентре мордора лаптебалалаечных мутантов?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:15

Нездатність думати головом а не ногом

  барабашов написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках? В эпцентре мордора лаптебалалаечных мутантов?


Після аварії на форді, і збірки сального мішка по запчастинам колінний сустав і мізки звідти приживилися до мозжичка і тімячка , і тепер назва топіка більше не читабельна.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:19

  барабашов написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках? В эпцентре мордора од мутантов?

Элитное село под ьвовом. Которое Доля хотел к городу присоединиить но отглотнул.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 05:50

  Frant написав:
  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?

Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу.
Вищеперечисленна категорія більше
цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 07:38

  roberto dark написав:Якщо мова про тимчасові просадки, то вони завжди були і будуть. Головне не панікувати і НЕ виходити з ринку, як каже мій брокер. Ви ж не хапаєтесь за сердце ( хоча хто його знає )) і не починаєте продавати свою інвеШтицію, кожного разу коли на Україну летять шахеди, а ймовірність влучення хоч і мізерна, але є.


Як там тимчасові просадки ?
З сусідньої гілки

Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.

А якщо дійсно криза а ля Велика Депресія ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:15

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?

Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу.
Вищеперечисленна категорія більше
цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))

У них норм ситуація, так. Величезна держава, 150 млн чоловік, велетенські ресурси.
Вони можуть їх транжирити.

На відміну від уродів у вишиванках до пупа з російськими паспортами в кишені. Ці реально не вміють управляти. Корупція, дерибан, абсолютна бесхозяйствєнность, де індустріалізація, депопуляція, втрата територій, енергетики, деструкція медицини і освіти - основні досягнення укро-Ылітм за 34 роки.
Найпаскулніше, що уроди за 11 років війни не здатні створити балістичні ракети, хоча мають всі ресурси для цього.

Я не бачу жодних перспектив тут. Взагалі ніяких, при такому управлінні
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

За ракеты ФАУ-2 Франт опять в точку
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:55

  Frant написав:
  roberto dark написав:
  Frant написав:
Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?

Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу.
Вищеперечисленна категорія більше
цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))

У них норм ситуація, так. Величезна держава, 150 млн чоловік, велетенські ресурси.
Вони можуть їх транжирити.

На відміну від уродів у вишиванках до пупа з російськими паспортами в кишені. Ці реально не вміють управляти. Корупція, дерибан, абсолютна бесхозяйствєнность, де індустріалізація, депопуляція, втрата територій, енергетики, деструкція медицини і освіти - основні досягнення укро-Ылітм за 34 роки.
Найпаскулніше, що уроди за 11 років війни не здатні створити балістичні ракети, хоча мають всі ресурси для цього.

Я не бачу жодних перспектив тут. Взагалі ніяких, при такому управлінні

Тоді, що ви тут ще робите?!
Го рюкзачокмі на Білорусь, актуальний маршрут зараз, після того як на Румунію кордон прикрили.
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