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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:27

  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43

  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:19

  барабашов написав:
  anduzenko написав:Тем временем в Сокольниках покупают квартиры на этапе котлована за 1100 уё\м2.
С будущим видом на стену соседнего дома.
Под аренду.
Болту на заметку.

Это в каких сокольниках?

Элитное село под ьвовом. Которое Доля хотел к городу присоединиить но отглотнул.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 05:50

  Frant написав:
  roberto dark написав:В Тайланді можна купити за крипту через місцеві агенції за 15 хвилин! ))
https://pattaya-grad.com/info/articles/ ... -15-minut/

З точки зору інвестиції не бачу нічого цікавого. Розмовляв на пляжі із одним москаликом, то він перед пандемією купив готову студію
на курорті Паттая 27 м, в новому кондо і в хорошій локації, за 50 000$. Зараз реально продати 40 000$ максимум. Пропозиція значно переважає попит. Здати в оренду тільки через місцевих дорогущих тайських посередників і в високий сезон.


Хороша інвештиція.
А хто інвештор?
Стоматолог, юрист, чиновник?

Та ні, приватний підприємець, а вірніше сантехнік з Єкатеринбургу.
Вищеперечисленна категорія більше
цікавиться віллами на Пукеті. Та й взагалі, судячи по кількості туристів з рашки в Тайланді, можу сказати, що в них якщо не розквіт економіки, то далеко не все так погано.))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хто моніторить ціни ЛРЖН?
За перший квартал 2025го ціни - вверх/вниз/на місці крокують?
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:44

  Успіх написав:Хто моніторить ціни ЛРЖН?
За перший квартал 2025го ціни - вверх/вниз/на місці крокують?

Та ХЗ.
Накинув своєму квартиранту 500.Буде 8500.Таке собі. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:18

Жирне життя лендлорда!)))

Bolt Ого, цілий кілограм масла накинули :shock: і ще ТРИ не поганих батона! :lol:
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  #<1 ... 1033103410351036
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