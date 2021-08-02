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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 09:02

Bolt
Тому що це якийсь нездоровий шаблон, що якщо айтівець, так без розуму платить за те, що не коштує стільки. Всі люди різні, а ваш тим більше з села, так може більш приземлений.
У мене племʼяш (син рідного брата) айтівнічає. Так як був простим, так і залишився. Збирає на власне житло. Знімає гарну, свіжий ремонт, але без випендрьожів з панорамами та інстнаграмами
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 09:14

  Hotab написав:Bolt
Тому що це якийсь нездоровий шаблон, що якщо айтівець, так без розуму платить за те, що не коштує стільки. Всі люди різні, а ваш тим більше з села, так може більш приземлений.
У мене племʼяш (син рідного брата) айтівнічає. Так як був простим, так і залишився. Збирає на власне житло. Знімає гарну, свіжий ремонт, але без випендрьожів з панорамами та інстнаграмами

Ну, так в мене в дружини племяш тестувальник і пятірку місяць заробляє, але його дружина з такою швидкістю тртинькає, що машину за 40 кує в кредит купляв. То, ще добре, що квартиру не мусять орендувати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 кві, 2025 09:25

В мене те ж IT арендує в Вінниці.
Розповідав що за 30 не встиг арендувати інстаграмну в сусідньому домі, тому арендував в мене.
Знайомий в Варшаві арендує за 2000 дол. те ж інстаграмну в центрі хоча машина в кредит.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 12:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 11:55

Наче, бізнес -класу будинок тоді писало на їх сайті)))

Був я на днях по справах біля новобуду Струмок.
Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири!
Навіть, десь є тут на гілці трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! :lol:
(і вже там заселились люди)

Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани!
Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така)
Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! :lol:
І в результаті так і вийшло))
З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) :lol:
Шикардос з прибудинковою!
+ звичайно, ніякого підземного паркінгу! :mrgreen:
Гляньте самі!
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 12:24

https://fb.watch/y-c75zLDTX/
Заспамили ФБ тою рекламою, але, як говориться, на часі. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 13:56

За крок до перевороту думок©

Bolt
Щасливі люди(як Успіх) - не зареєстровані у ФБ!

Тож, не бачать різної ... у ФБуйні! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 14:04

  Успіх написав:Bolt
Щасливі люди(як Успіх) - не зареєстровані у ФБ!

Тож, не бачать різної ... у ФБуйні! :mrgreen:

Мене бувший співпрацівник мобілізувася,, так іх заставили всі месенджери і тп повидаляти.
Bolt
 
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