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Bolt Тому що це якийсь нездоровий шаблон, що якщо айтівець, так без розуму платить за те, що не коштує стільки. Всі люди різні, а ваш тим більше з села, так може більш приземлений. У мене племʼяш (син рідного брата) айтівнічає. Так як був простим, так і залишився. Збирає на власне житло. Знімає гарну, свіжий ремонт, але без випендрьожів з панорамами та інстнаграмами
Hotab написав:Bolt Тому що це якийсь нездоровий шаблон, що якщо айтівець, так без розуму платить за те, що не коштує стільки. Всі люди різні, а ваш тим більше з села, так може більш приземлений. У мене племʼяш (син рідного брата) айтівнічає. Так як був простим, так і залишився. Збирає на власне житло. Знімає гарну, свіжий ремонт, але без випендрьожів з панорамами та інстнаграмами
Ну, так в мене в дружини племяш тестувальник і пятірку місяць заробляє, але його дружина з такою швидкістю тртинькає, що машину за 40 кує в кредит купляв. То, ще добре, що квартиру не мусять орендувати.
В мене те ж IT арендує в Вінниці. Розповідав що за 30 не встиг арендувати інстаграмну в сусідньому домі, тому арендував в мене. Знайомий в Варшаві арендує за 2000 дол. те ж інстаграмну в центрі хоча машина в кредит.
Був я на днях по справах біля новобуду Струмок. Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири! Навіть, десь є тут на гілці трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! (і вже там заселились люди)
Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани! Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така) Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! І в результаті так і вийшло)) З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) Шикардос з прибудинковою! + звичайно, ніякого підземного паркінгу! Гляньте самі!