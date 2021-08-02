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Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок. Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири! Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! (і вже там заселились люди)
Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани! Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така) Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! І в результаті так і вийшло)) З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) Шикардос з прибудинковою! + звичайно, ніякого підземного паркінгу! Гляньте самі!
Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом. Ну і стіни щоб не з картону. А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок. Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири! Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! (і вже там заселились люди)
Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани! Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така) Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! І в результаті так і вийшло)) З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) Шикардос з прибудинковою! + звичайно, ніякого підземного паркінгу! Гляньте самі!
Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом. Ну і стіни щоб не з картону. А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
А двір без авто - нє, навіть не розглядаєте? Або запарковане корчами, або взагалі без прибудинкової?
кидайте працю в атб на Мазепи Вам пора сюди висовуйтесь від колективу атб або Вашого ЖК
відпочинете врешті по людськи за бугром, а не в шацьких комариних болотах чи на одеському лимані
Мільйонери з Львівської міської ради: хто з депутатів задекларував найбільше
Депутатом, який задекларував найбільші прибутки у 2024 році, став Остап Доскіч з “Європейської Солідарності”. За 2024 рік він заробив 42 млн грн. Депутатство чоловік поєднує з веденням бізнесу. Слід зазначити, що 40,3 млн з загальної задекларованої суми депутат вказав як “подарунок у негрошовій формі” від брата Юрія Доскіча, який є депутатом Львівської обласної ради.
Остап Доскіч володіє 13 земельними ділянками, пʼятьма квартирами, двома житловими будинками та двома гаражами. Також він є власником Mercedes S500 2008 року випуску, КАМАЗ 1991 року та двох причепів. З грошових активів у депутата 4,1 млн грн та 14 тис. євро готівкою. На банківських рахунках Остапа Доскіча лежить понад 870 тис. грн і понад 88 тис. євро. Дружина бізнесмена має 200 тис. грн та 25 тис. доларів готівкою. Також на її банківських рахунках зберігається мільйон гривень та 12,5 тис. євро. https://lviv1256.com/news/milyonery-z-l ... naybilshe/