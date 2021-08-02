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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1036103710381039>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:28

  Успіх написав:
  Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок.
Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири!
Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! :lol:
(і вже там заселились люди)

Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани!
Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така)
Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! :lol:
І в результаті так і вийшло))
З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) :lol:
Шикардос з прибудинковою!
+ звичайно, ніякого підземного паркінгу! :mrgreen:
Гляньте самі!
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення


Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Ну і стіни щоб не з картону.
А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 09:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Успіх написав:
  Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок.
Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири!
Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! :lol:
(і вже там заселились люди)

Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани!
Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така)
Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! :lol:
І в результаті так і вийшло))
З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) :lol:
Шикардос з прибудинковою!
+ звичайно, ніякого підземного паркінгу! :mrgreen:
Гляньте самі!
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення


Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Ну і стіни щоб не з картону.
А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
А двір без авто - нє, навіть не розглядаєте? Або запарковане корчами, або взагалі без прибудинкової?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 15:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Хомякоид написав:Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.


Високий поверх не рятує?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:10

  V2 написав:
  Хомякоид написав:Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.


Високий поверх не рятує?


Мав щвстя жити на 9 поверсі біля траси.
Абсолютно не рятує високий поверх.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 17:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хомякоид написав:
  V2 написав:
  Хомякоид написав:Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом.
Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.


Високий поверх не рятує?


Мав щвстя жити на 9 поверсі біля траси.
Абсолютно не рятує високий поверх.
Біля траси то мабуть ніщо не врятує, а взагалі на поверсі вище 12го і повітря ніби чистіше і всяких комах менше. А на придомовій в ідеалі не має бути автівок, максимум невелика гостьова парковка і та не по всьому периметру а з однієї сторони
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:47

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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 09:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 10:31

  Успіх написав:То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂


В нормальних комплесах в підземних паркінгах.
В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати.
Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів.
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:08

Хомякоид
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию


Проблема не у відсутності ТО (огляду) як такого, бо талон про проходження все одно володарі корчів купували. Проблема у відсутності зараз мінімальної планки володіння авто. Тобто раніше десь в селі мати 3-4 30 річні корчі було накладно, за кожен треба було платити ТО і дорожній збір. Хоч їздиш хоч ні. Зараз цього нема . І корчик, який не бачив рук механіка, є у будь кого. «Хай стоїть, каші не просить, а от раз на рік на Пасху я і поїду в гості».
І такі корчі це жах. А якщо він ще влітку ризикне заїхати в київські пробки, то буде він стояти на підйомі на Теліги перегрітий з піднятим капотом.
Щодо парковки біля будинку, то дійти до підземних паркінгів (разом з квартирою зразу думати про кошти на парковку) то треба ще поки дійти і розумом , і фінансами. Це не для «криву стіну пофарбую волохатим валиком і як почну косити бабло!» (поки своя сімʼя вчотирьох кучкується в 1-кімнатній, яка відчувається як «шпингалєт на дверях в кімнату хлопців».
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Повідомлення Додано: Нед 20 кві, 2025 11:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Хомякоид написав:
  Успіх написав:То що, придомова - байдуже?
А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?


В нормальних комплесах в підземних паркінгах.
В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати.
Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів.
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
По факту прогрівання двигуна заборонено і в Україні, це по-перше.
По друге, ви вже бозна скільки років в Німеччині, а вам уявні корчі з України пахнуть? Я таких прогрівунів вже багато років не бачив
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