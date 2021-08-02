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Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок. Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири! Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! (і вже там заселились люди)
Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани! Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така) Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! І в результаті так і вийшло)) З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) Шикардос з прибудинковою! + звичайно, ніякого підземного паркінгу! Гляньте самі!
Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом. Ну і стіни щоб не з картону. А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
Успіх написав:Був я на днях по справах біля новобуду Струмок. Чому я хочу про нього написати - бо колись він був у моєму списку серед котлованів, які я вибирав для своєї першої покупки квартири! Навіть, десь є на гілці ЛРЖН трошки про нього - що це скандальна забудова/що мешканці довколишніх будинків виходили на протести... - але, будинок таки збудували! (і вже там заселились люди)
Скажу, що він був на котловані серед нижчої цінової категорії, але все таки чуть вищої, ніж найнижчі ціни тоді на котловани! Наприклад, тоді умовно, котловани економ/бізнес класу коштували 500-540дол/м2, а котлован Струмка тоді коштував щось 570дол/м2(можу помилятись в точних цифрах, але суть така) Так от - ще тоді було видно, що там НЕ буде ніякої прибудинкової території/тим паче дит.майданчику, так як там просто тупо нема на це місця! І в результаті так і вийшло)) З одного боку +/-4м до паркану (через дорогу) дит.садка, а з інших трьох сторін - 1-1,5 метру тротуару і дороги!(дороги з чотирьох сторін(!!!)) Шикардос з прибудинковою! + звичайно, ніякого підземного паркінгу! Гляньте самі!
Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом. Ну і стіни щоб не з картону. А те що нема придомової може і плюс. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
А двір без авто - нє, навіть не розглядаєте? Або запарковане корчами, або взагалі без прибудинкової?
Хомякоид написав:Саме головне щоб під вікнами не було траси з жвавим рухом. Нема звалища корчів які чадять вбитими моторами.
Високий поверх не рятує?
Мав щвстя жити на 9 поверсі біля траси. Абсолютно не рятує високий поверх.
Біля траси то мабуть ніщо не врятує, а взагалі на поверсі вище 12го і повітря ніби чистіше і всяких комах менше. А на придомовій в ідеалі не має бути автівок, максимум невелика гостьова парковка і та не по всьому периметру а з однієї сторони
Успіх написав:То що, придомова - байдуже? А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?😂
В нормальних комплесах в підземних паркінгах. В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати. Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів. Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
Проблема не у відсутності ТО (огляду) як такого, бо талон про проходження все одно володарі корчів купували. Проблема у відсутності зараз мінімальної планки володіння авто. Тобто раніше десь в селі мати 3-4 30 річні корчі було накладно, за кожен треба було платити ТО і дорожній збір. Хоч їздиш хоч ні. Зараз цього нема . І корчик, який не бачив рук механіка, є у будь кого. «Хай стоїть, каші не просить, а от раз на рік на Пасху я і поїду в гості». І такі корчі це жах. А якщо він ще влітку ризикне заїхати в київські пробки, то буде він стояти на підйомі на Теліги перегрітий з піднятим капотом. Щодо парковки біля будинку, то дійти до підземних паркінгів (разом з квартирою зразу думати про кошти на парковку) то треба ще поки дійти і розумом , і фінансами. Це не для «криву стіну пофарбую волохатим валиком і як почну косити бабло!» (поки своя сімʼя вчотирьох кучкується в 1-кімнатній, яка відчувається як «шпингалєт на дверях в кімнату хлопців».
Успіх написав:То що, придомова - байдуже? А авто ставити на тротуарі, чи в сусідньому дворі?
В нормальних комплесах в підземних паркінгах. В іншому випадку знайдуться завжди довбні які будуть вбиті 20 літні корчі по пів години прогрівати. Законів ж нема як в Німеччині про заборону прогрівання моторів. Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию
По факту прогрівання двигуна заборонено і в Україні, це по-перше. По друге, ви вже бозна скільки років в Німеччині, а вам уявні корчі з України пахнуть? Я таких прогрівунів вже багато років не бачив