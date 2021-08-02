Додано: Нед 20 кві, 2025 11:08

Я вже не кажу що в Україні після відміни ТО що там несеться з вихлопної страшно навіть уявитию





Проблема не у відсутності ТО (огляду) як такого, бо талон про проходження все одно володарі корчів купували. Проблема у відсутності зараз мінімальної планки володіння авто. Тобто раніше десь в селі мати 3-4 30 річні корчі було накладно, за кожен треба було платити ТО і дорожній збір. Хоч їздиш хоч ні. Зараз цього нема . І корчик, який не бачив рук механіка, є у будь кого. «Хай стоїть, каші не просить, а от раз на рік на Пасху я і поїду в гості».І такі корчі це жах. А якщо він ще влітку ризикне заїхати в київські пробки, то буде він стояти на підйомі на Теліги перегрітий з піднятим капотом.Щодо парковки біля будинку, то дійти до підземних паркінгів (разом з квартирою зразу думати про кошти на парковку) то треба ще поки дійти і розумом , і фінансами. Це не для «криву стіну пофарбую волохатим валиком і як почну косити бабло!» (поки своя сімʼя вчотирьох кучкується в 1-кімнатній, яка відчувається як «шпингалєт на дверях в кімнату хлопців».